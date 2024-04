Le « Dôme de fer » est utilisé depuis plus d’une décennie par Israël afin notamment d’intercepter les tirs de roquettes du Hamas et du Djihad islamique depuis la bande de Gaza.

(Jérusalem) L’armée israélienne a annoncé tôt mardi avoir pour la première fois déployé son nouveau système de défense « C-Dome », la version navale de son bouclier antimissile « Dôme de fer », pour contrer un appareil « suspect » ayant pénétré son espace aérien.

Agence France-Presse

Lundi soir, les militaires ont fait état d’une alerte dans le secteur d’Eilat, ville à la pointe sud du territoire israélien qui avait été la cible en février de tirs, interceptés, de missiles balistiques de la part des rebelles yéménites houthis, alliés du Hamas palestinien.

« Après les sirènes qui ont retenti dans la région d’Eilat concernant l’infiltration d’un appareil hostile, les forces navales ont identifié une cible aérienne suspecte traversant le territoire israélien. La cible a été interceptée avec succès par le système de défense navale C-Dome », a indiqué tôt mardi l’armée dans un bref communiqué qui n’a fait état « d’aucun blessé et d’aucun dommage ».

Interrogée par l’AFP, l’armée israélienne n’a pas précisé si l’appareil suspect était ou non un drone, mais a confirmé « le premier usage opérationnel du C-Dome ».

Ce système de défense anti-missile est la version navale du « Dôme de fer », utilisé depuis plus d’une décennie par Israël afin notamment d’intercepter les tirs de roquettes du Hamas et du Djihad islamique depuis la bande de Gaza.

Le C-Dome est un bouclier anti-missile de type « Dôme de Fer » installé sur des corvettes Saar-6 qui avait déjà été testé.

L’armée israélienne a investi ces dernières années dans cette nouvelle technologie afin notamment de protéger les importants gisements gaziers du pays en Méditerranée orientale.

Israël a lancé ces dernières années l’exploitation des champs offshore de Tamar et Leviathan dans l’espoir de favoriser son indépendance énergétique et d’exporter son gaz au Moyen-Orient et en Europe.