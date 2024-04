(Damas) Sept enfants ont été tués samedi par un « engin explosif » dans la province méridionale de Deraa en Syrie, ont rapporté les médias d’État.

Agence France-Presse

« Sept enfants » ont été tués « et deux autres personnes ont été blessées, dont une femme, lorsqu’un engin explosif posé par des terroristes » a explosé dans la ville de Sanamayn, a rapporté l’agence de presse officielle Sana, citant une source policière.

L’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) a donné un bilan différent, faisant état de « huit enfants de différents âges tués et d’un autre blessé » dans l’explosion.

Des « milices » sont accusées d’avoir posé l’engin explosif pour cibler une personne non identifiée dans le secteur.

Deraa a été le berceau du soulèvement de 2011 contre le président Bachar al-Assad, mais elle est revenue sous le contrôle de Damas en 2018 dans le cadre d’un accord de cessez-le-feu soutenu par la Russie.

Depuis lors, la province est en proie à des meurtres, des affrontements et des conditions de vie difficiles.

Déclenchée en 2011, la guerre en Syrie a fait plus de 507 000 morts, déplacé des millions de personnes et plongé le pays dans une crise économique et humanitaire majeure. Le conflit s’est complexifié au fil des ans avec l’implication de groupes djihadistes et d’armées étrangères.