Israël et le Hamas en guerre, jour 144 L’inquiétude toujours vive à Gaza malgré les espoirs de trêve

(Gaza) L’inquiétude reste vive mercredi pour plus de 2 millions de Palestiniens de la bande de Gaza, malgré les espoirs d’une trêve entre Israël et Hamas que tentent d’arracher les États-Unis et le Qatar.