Israël et le Hamas en guerre, jour 83 Aucun signe de répit pour Gaza où « la faim et le désespoir » s’aggravent

L’armée israélienne a de nouveau bombardé jeudi la bande de Gaza, poursuivant sans relâche son offensive contre le Hamas dans le territoire palestinien assiégé où « la faim et le désespoir » s’aggravent, selon l’ONU, après plus de deux mois et demi de guerre.