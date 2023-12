Enveloppées dans des drapeaux palestiniens, des dépouilles ont été transportées à travers le camp à l’occasion des funérailles, auxquelles ont participé des hommes armés et encagoulés

Six Palestiniens tués par les forces israéliennes

(Ramallah) Les forces israéliennes ont tué vendredi par balles six Palestiniens, dont deux présentés par Israël comme des combattants, dans un camp de réfugiés du nord de la Cisjordanie occupée, a rapporté le ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne.

Agence France-Presse

Les six hommes, dont deux étaient âgés de 14 et 18 ans, ont été tués par « des balles de l’occupation (Israël, NDLR) dans le camp de réfugiés d’al-Fara », dans la région de Tubas.

Enveloppées dans des drapeaux palestiniens, des dépouilles ont été transportées à travers le camp à l’occasion des funérailles, auxquelles ont participé des hommes armés et encagoulés, a constaté un journaliste de l’AFP.

Sollicitée par l’AFP, l’armée a indiqué avoir mené une opération et arrêté deux « terroristes majeurs », déjà emprisonnés par le passé.

« Durant des échanges de tirs, un certain nombre de terroristes […] qui étaient armés et impliqués dans des activités terroristes contre l’armée ont été tués », a-t-elle ajouté dans un communiqué.

« Des affrontements ont éclaté avec les forces (israéliennes) qui ont pris d’assaut le camp, sur fond de tirs intenses et du retentissement d’explosions », a rapporté l’agence de presse palestinienne officielle Wafa.

Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué dans un communiqué avoir traité six blessés par balle, dont un dans un état grave.

Spirale de violence

Mercredi, quatre Palestiniens, dont deux adolescents, avaient été tués lors de plusieurs opérations israéliennes à travers la Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967.

Ce territoire palestinien, séparé de la bande de Gaza par le territoire israélien, est en proie à une intensification des violences depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien le 7 octobre.

Les Palestiniens blessés par balle en Cisjordanie sont désormais plus souvent touchés au torse et à la tête, provoquant plus de morts, a indiqué jeudi l’ONG Médecins sans frontières (MSF).

Le mois dernier, 14 Palestiniens avaient été tués lors d’une incursion israélienne à Jénine (nord), plus lourd bilan depuis 2005, d’après l’ONU.

Depuis le 7 octobre, au moins 264 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par des forces ou des colons israéliens, selon un bilan de l’Autorité palestinienne.

La guerre à Gaza a été déclenchée par l’attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, qui a fait 1200 morts, majoritairement des civils, selon les autorités.

Les bombardements de représailles israéliens dans la bande de Gaza, où le Hamas a pris le pouvoir en 2007, ont fait 17 177 morts, dont 70 % de femmes, enfants et adolescents, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas.