Attaque du 7 octobre L’armée israélienne expose le « niveau de préparation » du Hamas

(Jérusalem) Un impensable « niveau de détails et de préparation » qui a surpris les analystes militaires israéliens : c’est ce que révèlent des documents et données récupérés sur les combattants palestiniens ayant mené la meurtrière attaque sur Israël le 7 octobre et exposés pour la presse lundi.