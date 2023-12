Attaque-surprise du Hamas Israël savait depuis plus d’un an, selon un document interne de l’armée

(New York) Des responsables israéliens avaient obtenu plus d’un an à l’avance le plan du Hamas visant à mener une attaque sans précédent contre Israël, mais avaient jugé ce scénario irréaliste, soutient jeudi le New York Times sur la base de documents secrets.