L’armée israélienne bombarde samedi la bande de Gaza où le bilan des victimes s’alourdit, le gouvernement israélien déplorant une « impasse » dans les négociations avec le Hamas au lendemain de l’expiration d’une trêve avec le mouvement islamiste palestinien.

Adel ZAANOUN avec Blaise GAUQUELIN à Jérusalem Agence France-Presse

Ce qu’il faut savoir L’armée israélienne affirme avoir visé plus de 400 objectifs dans la bande de Gaza depuis vendredi.

Le gouvernement dirigé par le Hamas a annoncé samedi que 240 personnes avaient été tuées et 650 autres blessées depuis l’expiration de la trêve à Gaza.

Les négociateurs israéliens ont quitté samedi le Qatar, car les discussions sur une nouvelle trêve avec le Hamas étaient « dans l’impasse ».

Les premiers camions d’aide depuis la fin de la trêve sont entrés au poste-frontière avec Gaza via le terminal égyptien de Rafah.

La trêve entre Israël et le Hamas a permis la libération de 105 otages et celle de 240 prisonniers palestiniens détenus par Israël.

La branche armée du Hamas et celle du Djihad islamique, mouvement affilié, ont par ailleurs annoncé avoir tiré samedi « des barrages de roquettes » visant plusieurs villes d’Israël, notamment Tel-Aviv, sans faire de victimes.

L’armée israélienne a indiqué avoir frappé de son côté « plus de 400 cibles » dans le petit territoire palestinien surpeuplé, depuis la reprise des hostilités vendredi matin, dont 50 dans la région de Khan Younès (sud), où la morgue du principal hôpital était engorgée, selon un correspondant de l’AFP.

PHOTO FADI SHANA, REUTERS Des gens pleurent la mort de Palestiniens tués lors des frappes israéliennes à l’hôpital Nasser, à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 2 décembre.

Le ministère de la Santé du Hamas, au pouvoir dans le territoire palestinien assiégé, fait désormais état d’un bilan de plus de 240 morts et 650 blessés depuis la fin de la trêve.

La guerre entre Israël et le Hamas a été déclenchée par une attaque sans précédent menée par le mouvement islamiste palestinien en Israël le 7 octobre, qui a fait 1200 morts, en majorité des civils, selon les autorités.

PHOTO MAHMUD HAMS, AGENCE FRANCE-PRESSE Des habitants du complexe résidentiel Hamad Town, financé par le Qatar dans le sud de la bande de Gaza fuient leur domicile de Khan Younès après avoir reçu une notification de l’armée israélienne d’une frappe imminente, le 2 décembre.

En représailles, Israël a mené des bombardements dévastateurs contre le territoire palestinien, où il a lancé le 27 octobre une offensive terrestre.

Selon le gouvernement du Hamas, plus de 15 000 personnes, dont plus de 6150 de moins de 18 ans, ont péri dans les frappes israéliennes depuis le 7 octobre.

« Redoubler d’efforts »

Israël et le Hamas se renvoient la responsabilité de la fin de la trêve, qui a permis la libération d’une centaine d’otages en échange de celle de 240 prisonniers palestiniens ainsi que l’accélération de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

Le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis, l’Union européenne et Israël notamment, a dit avoir « proposé un échange de prisonniers et de personnes âgées » parmi les otages, ainsi que la remise à Israël des corps de captifs « morts dans les bombardements israéliens ».

Mais le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a accusé le mouvement islamiste d’avoir « violé l’accord » et « tiré des roquettes » vers Israël.

Depuis la conférence sur le climat COP28 à Dubaï, le président français, Emmanuel Macron, a par ailleurs jugé samedi que l’objectif d’Israël d’une « destruction totale du Hamas » devait être « précisé », car il risquait d’engendrer « dix ans » de guerre.

Il a appelé à « redoubler d’efforts pour parvenir à un cessez-le-feu durable », estimant que la « sécurité durable » d’Israël ne pourra être garantie si elle « se fait au prix des vies palestiniennes, et donc du ressentiment de toutes les opinions publiques dans la région ».

Combattants pro-Iran tués

Outre Gaza, Israël a mené des frappes en Syrie, près de Damas, contre des sites appartenant au Hezbollah libanais dans lesquelles quatre combattants, dont deux membres des Gardiens de la Révolution iraniens, ont été tués, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

L’armée israélienne, interrogée par l’AFP, n’a pas commenté.

Les affrontements à la frontière libano-israélienne avaient par ailleurs repris vendredi après la fin de la trêve. Le Hezbollah, allié du Hamas, qui a revendiqué des attaques contre Israël, a déploré la mort de deux de ses membres dans des bombardements israéliens dans le sud, où un civil a également été tué.

« Si les violences reprennent à cette ampleur et cette intensité, nous pouvons supposer que des centaines d’enfants de plus seront tués et blessés chaque jour », a alerté la directrice exécutive de l’UNICEF, Catherine Russell.

PHOTO MOHAMMED ABED, AGENCE FRANCE-PRESSE Des Palestiniens inspectent un bâtiment endommagé par des bombardements israéliens à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 2 décembre.

D’autant que l’aide humanitaire, qui était arrivée plus largement pendant la trêve de sept jours même si elle restait très insuffisante selon l’ONU, a de nouveau été quasi fortement restreinte par la reprise des hostilités.

Samedi, le Croissant-Rouge palestinien a toutefois indiqué avoir « réceptionné des camions d’aide » via le terminal égyptien de Rafah, poste-frontière avec Gaza, les premiers depuis la fin du cessez-le-feu temporaire.

Les besoins sont immenses dans le territoire dans le territoire qu’Israël soumet désormais à un « siège complet » après 16 années de blocus, et où plus de la moitié des logements ont été endommagés ou détruits, avec 1,7 million de personnes – sur 2,4 millions d’habitants – déplacées par la guerre d’après l’ONU.

Samedi, l’ONG Médecins sans frontières (MSF) a annoncé que l’hôpital al-Awda, l’un des rares à être encore opérationnels dans le nord de la bande de Gaza, avait été en partie touché par une frappe vendredi.

Fadel Naïm, médecin-chef à l’hôpital Ahli Arab de Gaza, a lui rapporté à l’AFP avoir reçu 30 cadavres samedi à la morgue, dont ceux de sept enfants.

PHOTO SAID KHATIB, AGENCE FRANCE-PRESSE Des camions transportant de l’aide humanitaire entrent dans la bande de Gaza via le passage de Rafah avec l’Égypte le 2 décembre.

« Les avions ont bombardé nos maisons : trois bombes, trois maisons détruites », a affirmé à l’AFP Nemr al-Bel, 43 ans, disant compter 10 morts dans sa famille et « 13 autres encore sous les décombres ».

Quasiment plus d’eau potable, plus d’électricité et très peu de nourriture : l’ONU a alerté sur un risque de famine « immédiat ».

« Entrevoir une chance »

En Israël, les familles et proches d’otages continuent de se mobiliser pour demander la libération des leurs après la confirmation vendredi soir par l’armée israélienne de la mort de cinq otages retenus dans la bande de Gaza.

Après la libération de 110 otages depuis le début du conflit, dont 105 pendant la trêve, en majorité des femmes et des mineurs, 136 otages restent aux mains du Hamas et d’autres groupes affiliés à Gaza, selon les autorités israéliennes.

PHOTO MOHAMMED ABED, AGENCE FRANCE-PRESSE Un Palestinien porte un enfant blessé lors des bombardements israéliens à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le 2 décembre.

Vendredi, des parents et des soutiens des otages se sont rassemblés sur une place de Tel-Aviv, désormais connue comme la Place des Otages, avec de rouleaux de la Torah représentant le nombre d’otages restant à Gaza.

« On nous a fait entrevoir une chance que les gens sortent, nous rejoignent et reprennent leur vie d’avant », a témoigné, ému, Ilan Zecharya, oncle de l’otage Eden Yerushalmi, âgée d’une vingtaine d’années.

« À tous, à notre pays, nous demandons un nouveau dispositif » pour la « libération de tout le monde », a-t-il imploré.