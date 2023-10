Israël et le Hamas en guerre Pressions étrangères et dissensions retardent l’offensive israélienne au sol

(Jérusalem) Annoncée comme imminente, l’offensive terrestre israélienne dans la bande de Gaza n’a toujours pas été lancée, délai que des médias et experts israéliens attribuent aux pressions internationales, à des dissensions entre politiques et militaires, et à la délicate question des otages.