(Qaraqosh) Une centaine de personnes ont péri et 150 autres ont été blessées dans un incendie causé par des feux d’artifice dans une salle de mariage bondée du nord de l’Irak, selon un bilan provisoire annoncé mercredi par les autorités.

Waleed AL-KHALED et Laure AL-KHOURY à BAGDAD Agence France-Presse

Les flammes ont ravagé une salle de réception accueillant mardi soir des centaines d’invités pour un mariage dans la bourgade chrétienne de Qaraqosh, également connue sous le nom de Hamdaniyah.

D’après les secours, des « feux d’artifice » d’intérieur (ou gerbes d’étincelles), « des matériaux de construction hautement inflammables », mais aussi un nombre insuffisant de sorties de secours seraient à l’origine du drame.

Mercredi, policiers et secouristes inspectaient encore la salle de réception carbonisée, circulant au milieu d’un amas de fer et de tôle tordus, la structure du toit s’étant effondrée, selon un photographe de l’AFP.

PHOTO ZAID AL-OBEIDI, AGENCE FRANCE-PRESSE

Ici et là au sol, une chaussure d’homme, un escarpin abandonné, un sac à main et des produits de maquillage.

Les autorités sanitaires de Ninive, la province où se trouve Qaraqosh, « ont recensé 100 morts et plus de 150 blessés dans l’incendie », a annoncé l’agence de presse officielle INA évoquant un « bilan préliminaire ».

Mais des responsables ont aussi donné des chiffres contradictoires. Le directeur des autorités sanitaires de Ninive, Mansour Maarouf, a ainsi évoqué mercredi après-midi « 94 martyrs » dont les corps ont été transportés dans différents hôpitaux, précisant lors d’un point presse que seule une trentaine avaient pu être identifiés dans l’immédiat par les familles.

« On étouffait »

Peu avant le drame, Martin Idriss, 19 ans, travaillait à la cuisine. « J’ai cru qu’il y avait eu une explosion […] les flammes dévoraient toute la salle », raconte-t-il à l’AFP. Il dit avoir vu « trois corps d’enfants brûlés ». Selon lui, les issues de secours « ne suffisaient pas ».

« La plupart des blessés souffrent de brûlures et d’asphyxie », a indiqué à l’AFP le porte-parole du ministère de la Santé Saif al-Badr, rapportant également des bousculades.

La Défense civile a rapporté la présence de panneaux en préfabriqué « hautement inflammables et contrevenant aux normes de sécurité ». « Les informations préliminaires indiquent que des feux d’artifice (d’intérieur, NDLR) ont été utilisés […] ce qui a déclenché un incendie dans la salle », selon un communiqué.

Les flammes ont provoqué « la chute de certaines parties du plafond, en raison de l’utilisation de matériaux de construction hautement inflammables et peu coûteux », selon la même source.

La Défense civile a encore fait état « d’émissions de gaz toxiques liées à la combustion des panneaux » contenant du plastique.

« Les sorties de secours étaient fermées, il ne restait que l’entrée principale » pour l’évacuation des invités, a indiqué le porte-parole de la Défense civile Jawdat Abdel Rahmane.

Brûlée à la main, Rania Waad, 17 ans, se trouve à l’hôpital de Hamdaniyah.

Les mariés « dansaient un slow, les feux d’artifice ont commencé à monter vers le plafond, toute la salle s’est enflammée », raconte l’adolescente d’une voix nouée par les sanglots, précisant que les invités étaient « très nombreux ». « On ne voyait rien, on étouffait, on ne savait pas comment sortir ».

Arrestations

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur, le général Saad Maan, a indiqué à l’AFP que « neuf employés ont été arrêtés », tandis que « quatre mandats d’arrêt ont été émis à l’encontre des propriétaires » de la salle.

Dans un communiqué mercredi, le premier ministre Mohamed Chia al-Soudani a réclamé la formation d’une commission d’enquête, appelant les autorités sanitaires à « prodiguer les meilleurs soins aux blessés ».

En Irak, les normes de sécurité sont peu respectées, que ce soit dans le secteur de la construction ou du transport. Le pays aux infrastructures en déliquescence après des décennies de conflit est régulièrement le théâtre d’incendies ou d’accidents domestiques mortels.

En 2021, deux incendies dans des hôpitaux irakiens avaient fait plusieurs dizaines de morts, à quelques mois d’intervalles seulement.

Comme de nombreuses localités chrétiennes de la plaine de Ninive, Qaraqosh avait été saccagée par les djihadistes du groupe État islamique lorsqu’ils étaient entrés dans la ville en juin 2014.

La localité avait été lentement reconstruite après la mise en déroute de l’EI en 2017 et avait reçu la visite du pape François en mars 2021.