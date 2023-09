(Tulkarem) Un Palestinien a été tué par des soldats israéliens à Nour Chams, a indiqué mardi l’Autorité palestinienne, l’armée israélienne faisant état de son côté d’un échange de tirs avec des « suspects » armés dans ce camp de réfugiés du nord de la Cisjordanie occupée.

Agence France-Presse

Ayed Samih Khaled, âgé de 21 ans, a été « tué par des balles de l’occupation (Israël, NDLR) tirées dans la tête, » a déclaré le ministère palestinien de la Santé dans un communiqué.

Les Brigades Al-Quds, branche armée du Djihad islamique palestinien, ont indiqué que l’homme était l’un de leurs combattants.

L’armée israélienne a indiqué de son côté être entrée dans le camp de Nour Chams en vue d’atteindre un bâtiment qui « contenait plusieurs engins explosifs prêts à l’emploi ».

Durant ce raid, « un échange de tirs impliquant un certain nombre de suspects a eu lieu » et plusieurs d’entre eux ont été touchés, ajoute l’armée, précisant qu’aucun soldat n’a été blessé.

Un habitant du camp ne souhaitant pas être identifié pour des raisons de sécurité a confirmé à l’AFP que les affrontements avaient éclaté peu après l’entrée de l’armée « avec des bulldozers » dans le camp autour de minuit (17 h heure de l’Est lundi).

Après le départ des soldats israéliens, un photographe de l’AFP a constaté que des Palestiniens étaient rassemblés autour d’amas de décombres et de béances dans les murs d’un bâtiment.

Israël occupe la Cisjordanie depuis la guerre israélo-arabe de 1967.

Depuis le début de l’année, les violences liées au conflit israélo-palestinien ont coûté la vie à au moins 226 Palestiniens, 32 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles.

Ce bilan inclut, côté palestinien, des combattants et des civils, et côté israélien, en majorité des civils et trois membres de la minorité arabe.