(Turmus Ayya) L’armée israélienne a reconnu vendredi avoir « échoué » à empêcher les attaques menées par plusieurs dizaines de colons israéliens contre un village palestinien en Cisjordanie occupée, au cours desquelles un Palestinien a été tué et des biens incendiés.

Gareth BROWNE Agence France-Presse

Des centaines d’Israéliens ont déferlé mercredi soir dans le village de Turmusayya, au lendemain de la mort de quatre Israéliens dans une attaque menée par deux Palestiniens. L’attaque était une riposte au raid meurtrier mené la veille par l’armée israélienne à Jénine, selon le mouvement Hamas.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari, a indiqué que les soldats avaient tenté d’empêcher les colons israéliens d’attaquer Turmusayya, mais leur nombre était insuffisant.

« Lors de la première vague, nous n’avions pas suffisamment de forces dans le secteur qu’ils (les assaillants) avaient choisi », a-t-il déclaré aux journalistes vendredi. « Nous avons échoué cette fois-ci », a reconnu M. Hagari.

PHOTO DENIS BALIBOUSE, ARCHIVES REUTERS Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk

Des habitants de Turmusayya ont dit à l’AFP avoir vu 200 à 300 Israéliens prendre d’assaut leur village, attaquant les habitants et endommageant des dizaines de maisons et de voitures.

Vendredi, une délégation de plus de 20 représentants de missions diplomatiques, dont celles de l’Union européenne et des États-Unis, s’est rendue dans le village vendredi pour inspecter les dégâts.

« Aucun effort »

Parmi eux, le représentant de l’Union européenne dans les territoires palestiniens, Sven Kuehn von Burgsdorff, a reproché à Israël de ne pas respecter ses obligations en matière de protection des Palestiniens.

PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE Des élèves palestiniennes pleurent lors des funérailles de leur camarade de classe Sadil Naghnaghiya, 15 ans, tuée lors d’une incursion israélienne à Jénine, en Cisjordanie occupée, le 21 juin 2023.

« Il n’y a eu aucune tentative ou effort pour arrêter les colons (israéliens) », a-t-il déclaré.

La police israélienne a fait état vendredi de trois arrestations en rapport avec la violence, sans plus de détails.

De nombreux Palestino-Américains qui résident à Turmusayya ont manifesté leur colère face à l’inaction de Washington.

« Nous sommes impuissants », a déclaré à l’AFP Yaser al-Kam, 33 ans. « Je parle au nom de cette ville paisible où 80 à 90 % des habitants sont des citoyens américains ». « Nous avons des passeports, est-ce qu’il compte ce passeport ? ».

Un Palestinien de 25 ans, Omar Jabara, tué mercredi à Turmusayya, était détenteur d’une carte verte (permis de séjour américain), a indiqué un responsable américain à l’AFP.

Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Volker Türk, a estimé vendredi que « les derniers meurtres en date et la violence, ainsi que la rhétorique incendiaire, ne servent qu’à plonger les Israéliens et les Palestiniens plus profondément dans l’abîme ».

Mais le ministre israélien de la Sécurité nationale, issu de l’extrême droite, Itamar Ben-Gvir a jugé nécessaire une « opération militaire » de grande envergure en Cisjordanie.

« Les terroristes doivent être éliminés, non pas un ou deux, mais des dizaines et des centaines, voire des milliers si nécessaire », a déclaré M. Ben-Gvir, lui-même un colon.