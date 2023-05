Iran

Des femmes renoncent au hijab malgré la répression

(Téhéran, Iran) Les panneaux d’affichage de la capitale iranienne proclament que les femmes doivent porter le foulard obligatoire pour honorer leurs mères. Mais pour la première fois peut-être depuis les jours chaotiques qui ont suivi la révolution islamique de 1979, de plus en plus de femmes – jeunes et moins jeunes – décident de ne pas le faire.