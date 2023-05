PHOTO VAHID SALEMI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Téhéran, Iran) Les panneaux d’affichage de la capitale iranienne proclament que les femmes doivent porter le foulard obligatoire pour honorer leurs mères. Mais pour la première fois peut-être depuis les jours chaotiques qui ont suivi la révolution islamique de 1979, de plus en plus de femmes – jeunes et moins jeunes – décident de ne pas le faire.

Associated Press

Ce qu’il faut savoir L’Iran et l’Afghanistan, contrôlés par les talibans, sont les seuls pays où le hijab reste obligatoire pour les femmes. Des policiers et des bénévoles lancent des avertissements verbaux dans les métros, les aéroports et d’autres lieux publics pour s’assurer que les femmes le portent. Des manifestations ont éclaté en septembre à la suite de la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui était détenue pour avoir porté son hijab de manière trop lâche.

Ce défi ouvert intervient après des mois de protestations à la suite de la mort, en septembre, de Mahsa Amini, 22 ans, détenue par la police des mœurs du pays pour avoir porté son hijab de manière trop lâche. Bien que les manifestations semblent s’être calmées, la décision de certaines femmes de ne pas se couvrir les cheveux en public constitue un nouveau défi pour la théocratie du pays. La réaction des femmes met également à nu des schismes en Iran qui ont été occultés pendant des décennies.

Les autorités ont proféré des menaces juridiques et fermé certains commerces accueillant des femmes ne portant pas le hijab. Des policiers et des bénévoles lancent des avertissements verbaux dans les métros, les aéroports et d’autres lieux publics. Des messages textuels ont ciblé les conducteurs qui avaient à bord de leur véhicule des femmes ne portant pas le voile.

Mais certaines femmes en ont assez, quelles que soient les conséquences. Elles disent se battre pour plus de liberté en Iran et pour un meilleur avenir pour leurs filles.

Certains ont suggéré que le nombre croissant de femmes grossissant leurs rangs pourrait rendre plus difficile la riposte des autorités.

« Veulent-ils fermer toutes les entreprises ? », a déclaré Shervin, une étudiante de 23 ans dont les cheveux courts et coupés se balançaient au gré du vent lors d’une récente journée à Téhéran. « Si je me rends dans un poste de police, vont-ils le fermer aussi ? »

PHOTO WANA NEWS AGENCY FOURNIE PAR REUTERS Des policiers arpentent les rues de Téhéran pour s’assurer que les femmes portent le hijab.

Pourtant, elles s’inquiètent des risques. Les femmes interrogées n’ont donné que leur prénom, par crainte des répercussions.

Vida, 29 ans, explique que sa décision et celle de deux de ses amies de ne plus se couvrir les cheveux en public va bien au-delà du foulard.

« C’est un message pour le gouvernement : laissez-nous tranquilles », a-t-elle déclaré.

L’Iran et l’Afghanistan voisin, contrôlés par les talibans, sont les seuls pays où le hijab reste obligatoire pour les femmes. Avant que les manifestations n’éclatent en septembre, il était rare de voir des femmes sans foulard, même si certaines laissaient parfois leur hijab tomber sur leurs épaules. Aujourd’hui, dans certains quartiers de Téhéran, il est courant de voir des femmes sans foulard.

Situations « immorales »

En 1936, le dirigeant iranien Reza Shah Pahlavi a interdit le hijab dans le cadre de ses efforts pour se rapprocher de l’Occident. L’interdiction a pris fin cinq ans plus tard, lorsque son fils, le Shah Mohammad Reza Pahlavi, a pris le pouvoir. Cependant, de nombreuses femmes iraniennes des classes moyennes et supérieures ont choisi de ne pas porter le hijab.

Lors de la révolution islamique de 1979, certaines des femmes qui ont contribué à renverser le chah ont adopté le tchador, une cape qui couvre le corps de la tête aux pieds, à l’exception du visage. Les images de femmes armées enveloppées dans un tissu noir sont devenues un spectacle familier pour les Américains lors de la prise de l’ambassade des États-Unis et de la crise des otages plus tard cette année-là. Mais d’autres femmes ont protesté contre une décision du grand ayatollah Ruhollah Khomeini ordonnant le port du hijab en public. En 1983, cette décision est devenue une loi, assortie de sanctions telles que des amendes et deux mois de prison.

Quarante ans plus tard, des femmes du centre et du nord de Téhéran peuvent être vues quotidiennement sans foulard. Si, dans un premier temps, le gouvernement iranien a évité une confrontation directe sur la question, il a de plus en plus recouru aux pouvoirs de l’État ces dernières semaines pour tenter d’enrayer cette pratique.

Au début du mois d’avril, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que « le retrait du hijab n’est pas autorisé sur le plan islamique ou politique ».

Les médias de la ligne dure ont aussi commencé à publier des détails sur des situations « immorales » dans des centres commerciaux, montrant des femmes sans hijab. Le 25 avril, les autorités ont fermé pendant plusieurs jours le centre commercial Opal de 23 étages, dans le nord de Téhéran, après que des femmes aux cheveux découverts eurent été vues en train de passer du temps avec des hommes dans une salle de bowling.

« C’est une punition collective », a déclaré Nodding Kasra, un vendeur de 32 ans dans un magasin de vêtements du centre commercial. « Ils ont fermé un centre commercial employant des centaines de personnes à cause des cheveux de certaines clientes ? »

Certains signes indiquent que la répression pourrait s’intensifier. Certains religieux ont exigé le déploiement de soldats, ainsi que de la force Basij, entièrement volontaire, des Gardiens de la révolution, un corps paramilitaire iranien, pour faire appliquer la loi sur le hijab. La police affirme également que les caméras de surveillance dotées d’une « intelligence artificielle » permettront de repérer les femmes qui ne se couvrent pas la tête.

Mais la diplomatie est au point mort et les manifestations antigouvernementales pourraient s’étendre, a-t-il ajouté.