(Dubaï) Le Yémen traverse une « période critique », a averti dimanche l’envoyé spécial de l’ONU, plaidant pour une paix durable, un an après une trêve qui a considérablement réduit les combats dans ce pays.

Agence France-Presse

Cette trêve, négociée par l’ONU, est un « moment d’espoir », a déclaré le diplomate suédois Hans Grundberg, jugeant qu’elle était encore largement respectée, malgré son expiration en octobre.

« Mais la promesse la plus importante de la trêve est sa capacité à relancer un processus politique visant à mettre fin de manière globale et durable au conflit », a-t-il dit, dans un communiqué à l’occasion du premier anniversaire de la trêve.

Soulignant qu’« il existe encore des risques importants », il a appelé à « protéger les acquis de la trêve et à les développer pour avoir davantage d’aide humanitaire, un cessez-le-feu à l’échelle nationale et un règlement politique durable qui réponde aux aspirations des femmes et des hommes yéménites. »

Selon lui, l’escalade militaire de ces dernières semaines rappelle « la fragilité des acquis de la trêve s’ils ne sont pas ancrés sur des progrès politiques vers une résolution pacifique du conflit. »

« En cette période critique, tout nouvel arrangement temporaire ou partiel doit inclure un engagement clair des parties qui garantit qu’il s’agit d’une étape sur la voie d’une solution pacifique. »

L’annonce le 10 mars d’un accord entre Riyad – qui soutient depuis 2015 une coalition militaire appuyant le gouvernement yéménite – et Téhéran – qui soutient les rebelles houthis – pour le rétablissement de leurs relations diplomatiques après sept ans de rupture a suscité des espoirs d’apaisement au Yémen.

Mais des analystes doutent d’une résolution immédiate d’un conflit très complexe, et la reprise récente des combats meurtriers, montre que le chemin vers la paix reste semé d’embûches.

Le gouvernement et les houthis « doivent être disposés à s’asseoir ensemble et à s’engager de manière responsable dans un dialogue sérieux. C’est la mesure de leur engagement envers un futur partenariat politique », a déclaré Grundberg.

L’impact de la guerre a été dévastateur, avec des centaines de milliers de personnes tuées par des causes directes et indirectes et plus des deux tiers de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, selon les estimations de l’ONU.

« Plus que jamais, l’heure est au dialogue, aux compromis et à une démonstration de leadership et d’une véritable volonté pour parvenir à la paix », a appelé l’émissaire de l’ONU.