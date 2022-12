« Nous sommes arrivés à l’université à 6 h 30 du matin, les garçons ont été autorisés à entrer et ils ont pointé des armes sur nous et nous ont dit de rentrer chez nous », a tweeté Tamana Aref.

(Kaboul) Les Afghans ont exprimé mercredi leur indignation sur les réseaux sociaux face à l’interdit imposé aux femmes d’étudier à l’université par les talibans, en utilisant le hashtag #LetHerLearn - l’un des seuls moyens d’encore manifester dans leur pays.

Agence France-Presse

Les étudiantes concernées se sont lamentées sur Twitter et Facebook de voir leurs rêves brisés par l’annonce mardi soir de l’interdiction pour les femmes d’accéder à l’enseignement supérieur.

« Le huitième semestre est terminé et il ne me reste plus que quatre examens », écrit Zamzama Ghazal, étudiante à l’université de Kaboul, sur son compte Facebook avec le hashtag #LetHerLearn.

« Dieu ! Ne m’enlève pas ce dernier espoir », ajoute-t-elle.

L’interdiction intervient moins de trois mois après que des milliers de filles et de jeunes femmes ont passé les examens d’entrée à l’université à travers le pays dans l’espoir de poursuivre leurs études.

« Nous sommes arrivés à l’université à 6 h 30 du matin, les garçons ont été autorisés à entrer et ils ont pointé des armes sur nous et nous ont dit de rentrer chez nous », a tweeté Tamana Aref.

C’était la dernière des mesures empiétant sur les droits des femmes qui ont été progressivement érodés depuis le retour au pouvoir du groupe islamiste radical en août 2021.

« Je savais que cela arriverait un jour », écrit Hadia Rahmani sur Facebook. « Un jour, même sortir dans les rues et sur les routes sera interdit aux femmes jusqu’à nouvel ordre », s’épanche-t-elle.

Les médias sociaux sont envahis de vidéos d’étudiantes pleurant de désespoir devant les portes du campus après s’être vues refuser l’entrée par des gardes talibans en armes.

Dévastation

Samim Arif, autrefois porte-parole adjoint de l’ancien président afghan Ashraf Ghani, a tweeté sur la détresse de sa famille en apprenant que sa sœur ne serait pas autorisée à poursuivre ses études d’ingénieur.

« Ma sœur Wurranga, âgée de 18 ans, a travaillé extrêmement dur pour entrer à l’école d’ingénieurs », écrit-il.

« Maintenant, les talibans lui ont interdit d’aller à cette école. Ses rêves sont brisés, notre famille est dévastée », ajoute-t-il.

Nombreux sont les utilisateurs qui ont recours aux hashtags #LetHerLearn et #LetAfghanGirlsLearn pour exprimer leur soutien au droit des filles et des femmes afghanes à l’éducation.

« Acquérir des connaissances est une nécessité. Il ne fait aucun doute que les femmes représentent la moitié de la société », a tweeté Rashid Khan, l’ancien capitaine de l’équipe nationale de cricket et l’une des rares vedettes sportives afghanes internationales.

Certains utilisateurs ont partagé des images d’étudiants de la faculté de médecine de l’Université de Nangarhar interrompant leurs examens en solidarité avec leurs camarades jeunes filles interdites d’entrée.

Un professeur de mathématiques à Kaboul a également pris position. Obaidullah Wardak a annoncé sa démission sur Facebook, déclarant qu’il ne voulait pas continuer à enseigner « là où les jeunes filles ne sont pas autorisées à étudier ».

D’autres ont essayé de se souvenir de moments plus heureux. Tweetant la photo d’une précédente cérémonie de remise des diplômes aux femmes, Arifa Iran écrit : « Les larmes des talibans coulent devant de telles scènes quand ils voient des Afghans qui étudient ».