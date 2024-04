« Nous devrions faire plus et plus vite afin de les aider à avoir les capacités dont ils ont besoin », a insisté le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, appelant les pays européens à augmenter rapidement leurs capacités de défense.

(Bruxelles) Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a déploré mardi que les alliés occidentaux de l’Ukraine soient incapables de lui fournir les systèmes de défense antiaérienne dont elle a pourtant un besoin urgent.

Agence France-Presse

Kyiv a récemment réclamé auprès de ses alliés l’envoi de sept systèmes de défense antiaérienne Patriot, pour l’aider à contrer les bombardements russes contre ses villes et infrastructures, a-t-il souligné.

« Ce serait inconcevable que nous ne soyons pas capables de leur fournir, sachant que les armées occidentales ont environ 100 batteries de missiles Patriot, et pourtant, nous sommes incapables de leur fournir les sept qu’ils demandent désespérément », a-t-il déclaré dans un discours devant le Forum Nueva Economia.

« La situation en Ukraine est extrêmement difficile, la machine militaire russe tourne à plein régime », a-t-il ajouté.

« Nous devrions faire plus et plus vite afin de les aider à avoir les capacités dont ils ont besoin », a-t-il insisté, appelant les pays européens à augmenter rapidement leurs capacités de défense.

Les achats d’armes se font à quelque 80 % en dehors de l’Union européenne, et 80 % des achats effectués hors UE se font auprès des États-Unis, a-t-il rappelé, insistant pour mettre fin à cette « dépendance ».

Il a aussi insisté sur la nécessité pour l’Europe de développer son autonomie en matière de défense et de sécurité, y compris au sein de l’OTAN. Il faut que les « citoyens européens comprennent que le parapluie américain qui nous a protégé pendant la guerre et après ne sera peut-être pas ouvert tout le temps, en fonction peut-être de qui gouvernera à Washington », a-t-il averti.

Or, a-t-il insisté, « la possibilité d’une guerre conventionnelle de haute intensité en Europe n’est plus un fantasme et nous devons faire absolument tout pour l’éviter ».