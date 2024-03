(Moscou) Les États-Unis n’ont vu aucun signe montrant que la Russie se préparait à utiliser une arme nucléaire en Ukraine, a assuré mercredi la Maison-Blanche, en réaction à des propos de Vladimir Poutine.

Agence France-Presse

« Nous n’avons vu aucune raison d’ajuster notre propre posture nucléaire, ni aucun signe que la Russie se préparait à utiliser une arme nucléaire en Ukraine », a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche Karine Jean-Pierre.

Elle était interrogée par des journalistes sur les propos du président russe qui a affirmé être prêt à déployer des armes nucléaires si la souveraineté de la Russie était menacée.

Selon la porte-parole américaine, Vladimir Poutine ne semble avoir fait que « réitérer la doctrine nucléaire de la Russie » lors d’un entretien à la télévision russe.

« Néanmoins, la rhétorique de la Russie sur le sujet nucléaire a été imprudente et irresponsable » depuis le début de la guerre en Ukraine, a-t-elle ajouté à bord d’Air Force One pour un déplacement de campagne de Joe Biden dans le nord des États-Unis.

« C’est la Russie qui a brutalement envahi l’Ukraine, sans provocation ni justification, et nous continuerons de soutenir l’Ukraine dans la défense de son peuple et de son territoire face à l’agression russe », a affirmé Karine Jean-Pierre.

Vladimir Poutine a vanté mercredi l’armement nucléaire de la Russie, le jugeant « plus avancé » que celui des États-Unis et assurant que son arsenal était toujours « prêt » à une guerre nucléaire.

L’Occident a régulièrement accusé le président russe d’user de menaces voilées à ce sujet, notamment quant à l’utilisation de ces armes en Ukraine.

« Des triades (les vecteurs de lancement d’armes atomiques, NDLR), seuls les Américains et nous en avons vraiment. Et là, nous sommes beaucoup plus avancés. Toute la composante nucléaire est plus moderne chez nous », a-t-il affirmé dans un long entretien à la télévision russe, à l’approche du début, vendredi, de l’élection présidentielle qui en l’absence de toute opposition doit voir sa réélection triomphale.

Vladimir Poutine a ajouté que son pays était « prêt » à un conflit nucléaire, mais qu’il n’avait jamais songé à utiliser de telles armes en Ukraine.

« Pourquoi devrions-nous utiliser des moyens de destruction massive ? Il n’y a jamais eu une telle nécessité », a-t-il assuré, soulignant que la doctrine militaire russe prévoyait l’usage de l’arme ultime si l’existence de la Russie était menacée ou en cas « d’atteinte à notre souveraineté et à notre indépendance ».

Le président russe a également réagi pour la première fois aux propos de son homologue français, Emmanuel Macron, qui a dit le 26 février « ne pas exclure » l’envoi de troupes occidentales en Ukraine.

Ça « ne change rien »

« S’il s’agit de contingents militaires officiels de pays étrangers, je suis certain que cela ne changera pas la situation sur le champ de bataille. C’est le plus important, tout comme l’envoi d’armes ne change rien », a répondu le maître du Kremlin.

« Personne n’a peur de vous ici », lui a de son côté lancé par médias interposés le président lituanien Gitanas Nauseda, réagissant à l’agression violente commise la veille en Lituanie contre Léonid Volkov, ex-bras droit en exil de l’opposant russe Alexeï Navalny mort en prison en février.

Les services de renseignement de cet État balte situé en première ligne face à la Russie et qui en accueille nombre d’exilés ont attribué de manière « probable » cette agression à Moscou.

Vladimir Poutine a également accusé l’Ukraine de redoubler ses attaques contre le territoire russe pour perturber le scrutin présidentiel, prévu du 15 au 17 mars.

« L’objectif principal […] c’est au moins de tenter d’empêcher de manière quelconque les citoyens d’exprimer leur volonté », a-t-il jugé.

L’Ukraine de son côté souligne qu’elle continuera ses attaques en Russie tant que l’armée russe occupera son territoire et bombardera ses villes.

Ces attaques, a encore affirmé Vladimir Poutine, s’expliquent aussi par les « échecs sur la ligne de front » des Ukrainiens.

Si la Russie est en position de force depuis l’échec de la contre-offensive ukrainienne de l’été 2023, elle ne parvient pas à vaincre l’Ukraine deux ans après y avoir envoyé ses troupes.

Le territoire russe est régulièrement visé par des drones, des tirs d’artillerie et plus rarement des attaques terrestres.

Appel à évacuer

Mercredi, des volontaires russes combattant pour l’Ukraine ont appelé à l’évacuation les résidents de deux villes situées près de la frontière ukrainienne afin d’éviter « toute perte civile ».

« Nous sommes contraints de frapper les positions militaires stationnées dans les villes de Belgorod et de Koursk », ont déclaré sur Telegram les unités « Légion Liberté de la Russie », « Corps des volontaires russes » et « Bataillon sibérien ».

La veille, ces combattants avaient dit avoir franchi la frontière russe dans une incursion armée qui a fait au moins un mort et que Moscou a assuré avoir repoussée.

Mais les assaillants ont revendiqué la prise du village frontalier de Tiotkino, dans la région de Koursk. Mercredi, l’un de ces groupes, « Légion Liberté de la Russie » a diffusé une vidéo dans laquelle deux combattants affirment combattre dans la localité.

L’AFP n’est pas en mesure de confirmer ou d’infirmer ces informations.

En outre, une nouvelle attaque de dizaines de drones ukrainiens a eu lieu dans la nuit et la matinée de mercredi.

Un de ces appareils a provoqué un incendie dans une raffinerie à Riazan, à environ 200 km au sud-est de Moscou. La frappe a fait « des blessés », a écrit sur Telegram le gouverneur de la région de Riazan, Pavel Malkov.

Dans la région de Rostov, frontalière de l’Ukraine, trois drones abattus par la défense aérienne sont tombés sur le site d’une usine pétrolière de Novochakhtinsk, a indiqué le gouverneur Vassili Goloubev.

Au total, 58 drones ont visé dans la nuit et la matinée plusieurs régions russes, notamment celles de Belgorod, Briansk, Koursk et Voronej, frontalières de l’Ukraine, selon un communiqué du ministère russe de la Défense, assurant qu’ils ont tous été détruits.

L’agence d’État Tass a également annoncé mercredi qu’un drone ukrainien avait endommagé le bâtiment des services de sécurité russes (FSB) dans la ville de Belgorod.

Une source ukrainienne a indiqué à l’AFP que les attaques étaient des opérations des services spéciaux, le SBU.