(Bordeaux) Avec des vents dépassant les 100 km/h et des pluies diluviennes, la tempête Louis a balayé la France jeudi, provoquant la mort d’un automobiliste noyé dans sa voiture dans le centre-ouest et plongeant dans le noir 90 000 foyers.

Agence France-Presse

Il s’agit de la plus grosse tempête depuis le début de l’année, mais elle est d’une intensité moindre que Ciaran et Domingos qui avaient fait trois morts et privé plus d’un million de foyers d’électricité, surtout en Bretagne (nord-ouest), début novembre.

Pour l’heure, le nombre de foyers plongés dans le noir se chiffre plutôt en dizaine de milliers, 90 000 « sur une grande partie nord de la France », a annoncé le gestionnaire du réseau de distribution électrique Enedis jeudi en fin d’après-midi.

La victime de 52 ans s’est retrouvé piégée dans sa voiture après avoir emprunté une route barrée et un pont en milieu de journée, ont indiqué les pompiers.

« Le fort courant l’a emmené dans la rivière. Sa voiture a été retrouvée une centaine de mètres plus loin bloquée dans les arbres. Piégé à l’intérieur, l’homme est mort noyé », ont-ils précisé.

Par précaution, la société nationale des chemins de fer a décidé de suspendre jeudi la circulation de certains trains en région parisienne, en Bretagne, en Normandie et en Nouvelle-Aquitaine (façade atlantique).

Vendredi, un seul autre département français, en région parisienne, restera en vigilance orange, pour des risques de crues, selon Météo-France.

L’organisme public a en revanche annoncé la levée vendredi de la vigilance orange pour vent violent qui concernait encore 22 départements jeudi en début de soirée, essentiellement dans le nord de la France.