PHOTO ALEXANDER ZEMLIANICHENKO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Séoul) La Corée du Sud a convoqué samedi l’ambassadeur de Russie à Séoul, Georgy Zinoviev, pour protester contre des propos « grossiers et ignorants » après que le ministère des Affaires étrangères de Moscou a accusé Séoul d’être Séoul en partie responsable de la tension croissante dans la péninsule coréenne.

Agence France-Presse

Le ministère des Affaires étrangères a fait savoir à M. Zinoviev qu’il était « profondément regrettable que la partie russe ait soutenu inconditionnellement la Corée du Nord tout en fermant les yeux sur la vérité » et ait « critiqué les déclarations du dirigeant sud-coréen dans un langage hautement irrespectueux ».

De telles actions de Moscou ne font « qu’aggraver davantage les relations entre la Corée du Sud et la Russie », a-t-il ajouté.

Le ministère avait précédemment qualifié les commentaires de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, de « grossiers, ignorants et partiaux en dessous du niveau requis par un porte-parole du ministère des Affaires étrangères d’un pays ».

« Ces propos ignorent la réalité évidente et objective de la rhétorique menaçante de la Corée du Nord et des provocations continues qui suscitent des tensions dans la péninsule coréenne et dans la région », a déclaré le ministère dans un communiqué envoyé samedi soir à l’AFP.

En début de semaine, Maria Zakharova avait affirmé que la tension était « principalement due à la politique effrontée des États-Unis et de leurs alliés, y compris la République de Corée et le Japon », en faisant référence à la Corée du Sud par son nom officiel.

Séoul « ne semble pas réaliser que la position dominante des États-Unis est irrévocablement en train de devenir une chose du passé », et que le Sud « pourrait s’avérer n’être qu’une petite monnaie d’échange dans les jeux géopolitiques de Washington », avait-elle ajouté.

La Corée du Nord, dotée de l’arme nucléaire, a déclaré cette année Séoul son « ennemi principal », fermé les agences dédiées à la réunification et à la sensibilisation, et menacé de guerre pour « ne serait-ce que 0,001 millimètre » d’infraction territoriale.

La Russie a de son côté noué des liens étroits avec Pyongyang. Séoul et Washington affirment que la Corée dy Nord a expédié des armes à Moscou pour les utiliser dans sa guerre contre l’Ukraine.

Washington et Séoul affirment que le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a expédié des armes à Moscou, malgré les sanctions des Nations unies interdisant de telles actions.

M. Kim a effectué un rare voyage en Russie en septembre pour rencontrer le président Vladimir Poutine, qui devrait en retour se rendre à Pyongyang.