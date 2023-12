Grèce Six mois après l’un des pires naufrages de migrants, les enquêtes ont peu progressé

(Athènes) Six mois après l’un des naufrages de migrants les plus meurtriers au large de la Grèce, Amnistie internationale et Human Rights Watch (HRW) déplorent que les enquêtes portant sur les responsabilités éventuelles des garde-côtes grecs « n’ont pas progressé de manière significative ».