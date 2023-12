(Varsovie) Le chef élu du nouveau gouvernement pro-européen Donald Tusk, a envoyé mardi dans son discours de politique générale plusieurs puissants messages signant le retour de son pays sur la scène européenne, son soutien à l’Ukraine en guerre et sa volonté de reconstruire une communauté nationale profondément divisée.

Agence France-Presse

Le parlement polonais va procéder dans l’après-midi au vote de confiance, quasiment certain à la chambre basse du Parlement contrôlée par son alliance multipartite, qui mettra fin à huit ans de pouvoir nationaliste populiste.

Dans son discours devant les députés, M. Tusk a appelé le monde à « une mobilisation totale » en faveur de l’Ukraine face à l’offensive russe et a assuré d’œuvrer « de manière efficace en faveur de Kyiv ».

L’ancien chef du Conseil européen a également exprimé son espoir de rencontrer cette semaine le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d’un sommet européen à Bruxelles.

Il a également promis de résoudre le conflit à la frontière avec l’Ukraine bloquée par les routiers polonais.

« Nous avons déjà trouvé les solutions pour répondre le plus vite possible aux besoins des transporteurs polonais et débloquer la frontière », a-t-il déclaré, accusant le gouvernement précédent d’avoir « abandonné » les routiers qui protestent depuis un mois.

La volonté de coopération semble réciproque puisque le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a immédiatement envoyé sur X ses « félicitations » lundi après l’élection de M. Tusk au poste de premier ministre.

S’adressant à la chambre basse du Parlement, M. Tusk a également déclaré qu’il rétablirait la crédibilité de la Pologne au sein de l’UE et qu’il lui donnerait une voix importante.

« Union européenne puissante »

« Nous sommes d’autant plus forts, d’autant plus souverains non seulement quand la Pologne est plus forte, mais aussi quand l’Union européenne l’est », a déclaré M. Tusk, alors que le précédent gouvernement populiste entretenait des relations conflictuelles avec Bruxelles.

Il a promis de rétablir l’État de droit dans son pays, source de discorde profonde entre Varsovie et Bruxelles qui, dénonçant des manquements dans ce domaine, a bloqué plus de 35 milliards d’euros destinés à la Pologne dans le cadre du Fonds de relance de l’UE.

« Oui, je ramènerai de Bruxelles ces milliards tant attendus », a lancé M. Tusk qui a déjà été premier ministre de 2007 à 2014 et président du Conseil européen de 2014 à 2019.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l’a également félicité lundi, en tweetant : « Je me réjouis de travailler avec vous » .

« Votre expérience et votre fort engagement envers nos valeurs européennes seront précieux pour forger une Europe plus forte », a-t-elle ajouté sur X.

Lors de son discours, M. Tusk a également présenté sa liste de ministres.

Sauf surprise, le nouveau premier ministre devrait prêter serment mercredi matin.

Composée par la Coalition Civique (KO, centre), la Troisième Voie (démocrate-chrétien) et la gauche, la coalition pro-européenne dispose de 248 députés, face à 194 élus du parti Droit et Justice (PiS) et à 18 de la Confédération (extrême droite), sur 460 sièges au total.

« Redresser tous les torts »

Même si la coalition de forces pro-européennes a remporté les législatives du 15 octobre, c’est au pouvoir nationaliste sortant que le président Andrzej Duda, son allié, a d’abord confié la tâche de constituer un gouvernement, offrant ainsi au camp nationaliste populiste deux mois au pouvoir supplémentaire.

Lundi, le Parlement a refusé sa confiance au gouvernement sortant de Mateusz Morawiecki avant d’élire M. Tusk.

Décrivant l’administration nationaliste sortante comme des années de « ténèbres », M. Tusk a déclaré lundi que son gouvernement s’efforcerait de « redresser tous les torts » .

Son ennemi juré, Jaroslaw Kaczynski, chef du PiS, a riposté en accusant M. Tusk d’être un « agent allemand » et a déploré « la fin de la démocratie » .

Lech Walesa, héros de la liberté polonaise et lauréat du prix Nobel, connu pour son mépris du PiS, s’est déclaré lundi « heureux que la Pologne soit de nouveau sur la voie du développement » .

Les attentes sont énormes envers ce futur gouvernement pro-européen, mais les nationalistes populistes resteront une opposition puissante et continueront à contrôler plusieurs institutions d’État.

Les analystes parlent d’ « une toile d’araignée » tissée par le PiS autour de l’État, d’autant plus solide que le mandat présidentiel de M. Duda ne s’achève qu’en 2025 et qu’il peut à tout moment opposer son veto à des lois adoptées par le Parlement.