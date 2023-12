(Korczowe) Des camionnettes et des garrots à destination des champs de bataille ukrainiens font partie des objets bloqués sur une file de plusieurs kilomètres à la frontière avec la Pologne. L’arrivée des composants destinés à construire des drones pour combattre les forces russes a des semaines de retard.

Hanna Arhirova, Karl Ritter et Monika Scislowska Associated Press

Les organisations caritatives et les entreprises ukrainiennes fournissant l’armée de ce pays déchiré par la guerre préviennent que les problèmes s’aggravent alors que les chauffeurs routiers polonais ne montrent aucun signe de volonté de mettre fin au blocus frontalier qui dure depuis un mois. Les manifestants polonais affirment que leurs moyens de subsistance sont en jeu après que l’Union européenne (UE) a assoupli certaines règles de transport et que les camionneurs ukrainiens ont réduit leurs activités.

Même si les drones arrivent sur la ligne de front, ils seront retardés de deux à trois semaines, a déclaré Oleksandr Zadorozhnyi, directeur opérationnel de la fondation KOLO, qui aide l’armée ukrainienne en matière de technologie sur le champ de bataille, incluant des drones et des équipements de communication.

« Cela signifie que l’armée russe aura la capacité de tuer des soldats ukrainiens et de terroriser des civils pendant encore plusieurs semaines », a-t-il affirmé.

Les chauffeurs de camion en Pologne ont bloqué les routes d’accès aux postes frontaliers depuis le 6 novembre, créant des lignes qui s’étendent sur plus de 30 kilomètres et qui durent jusqu’à trois semaines par des températures glaciales. Les manifestants insistent sur le fait qu’ils n’arrêtent pas les transports militaires ni l’aide humanitaire vers l’Ukraine.

« Cela me paraît très perplexe, voire difficile à croire, car tout le monde sait – ceux qui commandent, ceux qui expédient et ceux qui effectuent le transport – que l’aide destinée aux militaires passe par là sans avoir à attendre du tout », a soutenu Waldemar Jaszczur, un organisateur de la manifestation.

Les camionneurs polonais, quant à eux, affirment que leurs homologues ukrainiens proposent des prix plus bas pour tout transporter, du poisson aux produits de luxe, à travers l’Union européenne, depuis qu’ils ont obtenu une dérogation temporaire aux règles de transport du bloc des 27 pays après l’invasion de la Russie en 2022.

Bien que la Pologne et d’autres pays voisins soient parmi les plus grands partisans de l’Ukraine dans la guerre, le ressentiment s’est développé de la part des camionneurs et des agriculteurs qui perdent des affaires au profit des biens et des services ukrainiens à moindre coût qui affluent vers le plus grand bloc commercial du monde. Cela souligne les défis liés à l’intégration de l’Ukraine dans l’UE si elle est approuvée.

Aujourd’hui, le conflit commercial s’étend au champ de bataille, affirment les organisations caritatives ukrainiennes.

Environ 200 camionnettes nécessaires au transport des munitions et à l’évacuation des blessés de la ligne de front sont bloquées à la frontière, car « les livraisons ont pratiquement cessé », a déclaré Ivan Poberzhniak, responsable des achats et de la logistique de Come Back Alive, la plus grande organisation caritative ukrainienne fournissant du matériel à l’armée.

Les camionnettes sont des cibles faciles pour la Russie, il est donc impossible d’en livrer suffisamment, même normalement, a-t-il indiqué.

Lorsque les conducteurs montrent aux camionneurs polonais des documents indiquant que les véhicules sont destinés à l’armée ukrainienne, « cela n’a pas d’impact significatif sur les manifestants », a affirmé M. Poberzhniak.

« Nous devons comprendre qu’en temps de guerre, l’approvisionnement est nécessaire quotidiennement dans toutes les directions », a-t-il dit.

Come Back Alive affirme que 3000 garrots sont également bloqués à la frontière. L’organisme a pu livrer des drones, des générateurs et des batteries à partir de ce qu’il avait en stock, « mais cette réserve s’épuise », a précisé M. Poberzhniak.

Le groupe explore des voies d’approvisionnement alternatives, dit-il, mais il existe peu d’options et les demandes d’équipement non satisfaites de l’armée s’accumulent.

Même s’il n’y a pas de solution rapide en vue, un changement de direction à Varsovie offre de l’espoir.

Le nouveau gouvernement devrait être en place la semaine prochaine et sera presque certainement dirigé par le centriste pro-européen Donald Tusk. Il a critiqué « l’inaction » du gouvernement sortant, donnant de l’espoir aux entreprises touchées par le blocus, mais aussi aux manifestants.

L’UE a fait pression sur Varsovie pour qu’elle trouve un moyen de mettre fin au blocus, mais a maintenu son accord avec Kyiv. C’est « bénéfique pour le marché européen, pour l’Ukraine et la Moldavie », a déclaré Adina Valean, commissaire européenne aux transports, qui a également menacé de sanctions contre la Pologne.