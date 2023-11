(Kyiv) Le président ukrainien Volodymy Zelensky, qui a repoussé dimanche l’idée même de négociations avec Moscou, a annoncé qu’une enquête allait être menée sur la mort d’un groupe de soldats ukrainiens décimés par un tir de missile russe.

Agence France-Presse

Vendredi de nombreux soldats ukrainiens, réunis dans la région de Zaporijjia (sud du pays), ont péri quand leur groupe a été pris pour cible par un missile russe.

Selon les médias locaux, ils avaient été réunis pour une cérémonie de remise de décorations près de la ligne de front.

Selon le journal en ligne Ukrainska Pravda, une vingtaine de membres d’une brigade d’assaut ont péri.

L’AFP n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement les circonstances de l’attaque.

« C’est une tragédie qui aurait pu être évitée », a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans un message vidéo dimanche. Il a indiqué qu’une enquête allait être ouverte sur les circonstances de la frappe russe.

L’armée ukrainienne a confirmé qu’un certain nombre de soldats avaient été tués, sans préciser leur nombre.

« Le 3 novembre, l’ennemi a mené des attaques insidieuses en direction de Zaporijjia », a commenté samedi l’armée ukrainienne.

« Il a notamment tiré un missile Iskander-M sur le personnel de la 128e brigade d’assaut de montagne, tuant les soldats et causant des blessures de gravité diverses à des habitants de la région », a ajouté l’armée.

Un soldat ukrainien a écrit sur les réseaux sociaux que 22 personnes de la brigade avaient été tuées et qu’elles étaient réunies pour une cérémonie de remise de décorations.

Le ministère russe de la Défense a de son côté affirmé samedi avoir infligé de lourdes pertes à une unité ukrainienne dans la région de Zaporijjia, affirmant que jusqu’à trente soldats avaient été tués.

Missiles sur un chantier naval

Interrogé par la chaîne de télévision américaine NBC, le président Zelensky a par ailleurs assuré qu’il n’était « pas prêt » à des discussions avec la Russie, à moins que Moscou ne retire ses troupes d’Ukraine.

Les États-Unis « savent que je ne suis pas prêt à parler avec les terroristes, car leur parole ne vaut rien », a-t-il déclaré.

Le président ukrainien commentait des informations selon lesquelles des responsables américains et européens ont discuté avec son gouvernement de négociations pour mettre un terme à la guerre.

Il s’exprimait également après qu’un commandant ukrainien de haut rang a affirmé cette semaine que les deux armées se trouvaient prises au piège d’une guerre d’usure et de positions.

PHOTO ANATOLII STEPANOV, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

« Pour l’instant, je n’ai aucune relation avec les Russes, et ils connaissent ma position », a-t-il dit, en ajoutant qu « ils doivent quitter notre territoire, et ensuite seulement le monde pourra mettre en route la diplomatie ».

Le conflit est dans une « situation difficile », mais pas dans une impasse, selon lui.

« Sur la ligne de front, ce n’est pas un secret, nous n’avons pas de défense aérienne », a-t-il rappelé. « C’est pourquoi la Russie contrôle le ciel. S’ils contrôlent tout le ciel, nous ne pouvons pas avancer rapidement – jusqu’à ce que nous ayons une défense aérienne ».

La ligne de front, longue de plus de mille kilomètres, n’a guère bougé depuis près d’un an malgré la contre-offensive que l’Ukraine mène depuis juin pour tenter de libérer les territoires occupés de l’Est et du Sud.

Dans le cadre de cette contre-offensive, les forces de Kyiv ont gravement endommagé samedi, par des tirs de missiles longue portée, un chantier naval russe sur la côte est de la péninsule de Crimée annexée par la Russie.

Ces tirs ont endommagé un navire et entraîné la chute de débris sur un quai, ont admis les autorités russes.

« Dans la soirée du 4 novembre, les forces armées ukrainiennes ont mené avec succès des frappes contre les infrastructures maritimes et portuaires du chantier naval Zaliv dans la ville temporairement occupée de Kertch », avait annoncé samedi l’armée ukrainienne.