Vivre avec ou les pourchasser Face aux ours, les Roumains sont divisés

(Covasna) Tête dodelinante posée sur les pattes de devant, un ours pointe son museau sur la route, en quête d’offrandes des touristes. En Roumanie, les plantigrades s’aventurent de plus en plus hors des forêts, suscitant peur et débats.