Les forces ukrainiennes ont frappé mardi deux bases aériennes dans les territoires contrôlés par la Russie avec des missiles de longue portée fournis par les États-Unis. Il s’agit de l’un des tout derniers systèmes d’armes majeurs que l’Ukraine avait demandé aux États-Unis, selon deux responsables américains et un parlementaire ukrainien qui ont publié des informations sur l’attaque sur les réseaux sociaux.

David E. Sanger, Lara Jakes et Constant Méheut The New York Times

Ce sont les premières frappes d’une arme connue sous le nom d’ATACMS (système avancé de missiles tactiques de l’armée à longue portée), que le président Joe Biden a longtemps hésité à fournir, par crainte d’une escalade du conflit avec la Russie.

Lors d’une visite à la Maison-Blanche en septembre, M. Biden a déclaré au président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qu’il était d’accord pour fournir les missiles, mais dans une version à portée limitée, selon des fonctionnaires au fait de la conversation.

La version du missile ATACMS envoyée aux Ukrainiens, en petit nombre selon les responsables, est équipée d’armes à sous-munitions, c’est-à-dire de petites bombes qui peuvent causer des dégâts dans une zone étendue.

PHOTO DAVID GUTTENFELDER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Soldats ukrainiens utilisant un drone pour trouver des cibles russes dans la région de Berdiansk.

« L’ATACMS est déjà parmi nous », a écrit mardi un législateur ukrainien, Oleksiy Goncharenko, sur X. Il a indiqué qu’un aérodrome de la ville de Berdiansk, contrôlée par les Russes, « a été touché par ces missiles ».

« Merci à nos partenaires ! », a-t-il écrit.

Dégâts importants

Les attaques ukrainiennes contre une base près de la ville de Berdiansk, dans le Sud, et une autre base à Louhansk, dans l’Est – largement rapportées par les blogueurs militaires russes, mais non reconnues par les autorités russes – ont détruit neuf hélicoptères, un dépôt de munitions et des équipements militaires, et endommagé des pistes d’atterrissage, selon les forces d’opérations spéciales de l’Ukraine. Ces affirmations n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Pendant plus d’un an après le début de la guerre, la Maison-Blanche a ignoré les demandes d’armes de M. Zelensky. Une partie des inquiétudes portait sur le fait que l’Ukraine pourrait utiliser les missiles pour frapper des cibles à l’intérieur de la Russie, et pendant un certain temps, les responsables américains ont pensé que l’utilisation de l’ATACMS pourrait franchir l’une des « lignes rouges » qui amènerait la Russie à envisager l’utilisation d’une arme nucléaire tactique.

Mais ce point de vue a changé. La plupart des ATACMS ont une portée d’environ 300 km qui est inférieure à celle des Storm Shadow britanniques, qui ont aussi été livrés à l’Ukraine cette année.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.