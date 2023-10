Alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine entre dans son 600e jour, un groupe de parents de soldats disparus au combat ou faits prisonniers protestent à Kyiv contre le manque de soutien et d’informations concernant le sort de leurs proches.

Agence France-Presse

« J’ai reçu un message m’informant de la disparition de mon fils. J’ai appelé partout, j’ai fait des demandes partout et on ne sait rien. Il a 26 ans et est mon seul fils. Je suis très blessée et effrayée », déclare Zoryana Martynyk, mère d’un soldat ukrainien porté disparu.