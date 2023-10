Policier tué au Kosovo

Le chef présumé du commando arrêté en Serbie

(Belgrade) La police serbe a arrêté mardi un homme d’affaires et responsable politique des Serbes du Kosovo, Milan Radoicic, accusé par le Kosovo d’être le chef du commando qui a tué fin septembre un policier kosovar, provoquant l’une des plus graves escalades dans les relations entre Belgrade et Pristina depuis des années.