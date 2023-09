Des images publiées lundi par le ministère russe de la Défense montrent des exercices militaires menés par l'armée dans la mer de Béring, ainsi que dans la mer des Tchouktches, à l'extrême nord-est de la Russie.

Agence France-Presse

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ces exercices visaient à « protéger la route maritime du Nord » et qu'ils impliquaient « environ 10 000 militaires et plus de 50 unités d'équipements militaires ».

Le ministère a ajouté que « tous les épisodes de l'exercice sont de nature défensive ».