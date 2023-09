Royaume-Uni

La ville de Birmingham en difficultés financières

(Londres) La ville de Birmingham, deuxième du Royaume-Uni et considérée comme l’une des premières collectivités locales en Europe, s’est déclarée mardi incapable de faire face à ses obligations financières et a averti que d’autres pourraient suivre, blâmant un sous-financement de l’État et la situation économique.