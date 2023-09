(Madrid) Routes coupées, villes confinées et population invitée à rester chez elle : des pluies torrentielles se sont abattues sur une grande partie de l’Espagne pendant le week-end, y compris sur l’archipel des Baléares, un déluge qui devrait durer encore lundi.

Agence France-Presse

Il s’agit un phénomène bien connu en Espagne, appelé la « Dana », pour « dépression isolée de hauts niveaux », qui donne lieu, explique l’Aemet, l’agence météorologique nationale, à « des précipitations persistantes et généralisées, localement fortes ou très fortes, accompagnées de tempêtes, sur tout le territoire à l’exception des Canaries ».

Selon le ministère de l’Intérieur qui a émis une alerte sur une grande partie du territoire, les précipitations pourraient atteindre 120 litres en 24 heures, voire 12 heures localement.

Les autorités sont d’autant plus préoccupées que ce week-end est celui des retours avant la rentrée et que les routes risquent d’être très encombrées.

« Voyages indispensables uniquement » : la Direction générale des transports (DGT) a réitéré tout au long de la journée de dimanche ses appels « à ne pas prendre la voiture et à rester à la maison, alors que de nombreuses routes ont été complètement englouties sous les eaux et que les coupures se sont multipliées.

La circulation des trains a également été interrompue sur plusieurs tronçons, a indiqué la Renfe, la compagnie espagnole des chemins de fer qui a proposé à ses usagers de reporter leur voyage sans frais.

À Madrid, une alerte a retenti sur tous les téléphones portables de la région : « En raison du risque extrême de tempêtes sur la région de Madrid aujourd’hui […] ne prenez pas votre voiture et restez à la maison ».

Dans plusieurs villes du pays, des maires demandaient ainsi aux habitants de rester chez eux face aux risques d’inondations, à l’instar de la touristique Tolède, où le maire Carlos Velázquez a demandé à ses administrés » de rester dans la mesure du possible à la maison « .

À Alcanar, entre Barcelone et Valence (est), la population a dû se confiner « en raison de l’accumulation de pluie et d’éventuelles inondations », ont indiqué les services de secours, conseillant « aux habitants de se rendre aux étages supérieurs des maisons ».

Lundi, « le centre de la dépression devrait s’éloigner vers l’ouest et l’Atlantique », prévoit Aemet, ajoutant que les averses et les orages vont se poursuivre dans la moitié ouest et le centre du pays.

L’agence estime que l’alerte météo devrait se terminer mardi.