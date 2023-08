Un second cargo quitte le port d’Odessa malgré la fin de l’accord sur les céréales

(Moscou) L’Ukraine a annoncé dimanche qu’un deuxième cargo bloqué dans le port d’Odessa était reparti via un couloir temporaire mis en place après l’échec de l’accord céréalier de la mer Noire.

Agence France-Presse

Kyiv a annoncé la mise en place du nouveau corridor maritime au début du mois après que la Russie a quitté l’accord céréalier de la mer Noire, qui visait à garantir la sécurité de la navigation pour le transport de céréales en provenance des ports ukrainiens.

« Le vraquier PRIMUS battant pavillon libérien et appartenant à un opérateur singapourien a quitté le port d’Odessa et emprunte le couloir temporaire établi pour les navires civils », a indiqué le ministère ukrainien de la Reconstruction, ajoutant que le navire transportait des produits sidérurgiques destinés à l’Afrique.

« C’est le deuxième navire à utiliser le couloir temporaire pour les navires civils », selon le communiqué.

Cette annonce intervient alors que la Russie déclare avoir dépêché un avion de combat pour repousser un drone de reconnaissance de l’armée de l’air américaine loin de ses frontières au-dessus de la mer Noire.

Moscou et Kyiv ont intensifié leurs activités militaires en mer Noire depuis l’échec de l’accord négocié par l’ONU.

La Russie a pilonné les infrastructures portuaires ukrainiennes en mer et sur le Danube, tandis que Kyiv a attaqué des navires russes dans ses eaux et dans la péninsule de Crimée annexée par Moscou.

Le premier cargo à emprunter les nouvelles voies de navigation ukrainiennes de la mer Noire a quitté Odessa la semaine dernière, a indiqué Kyiv.

Un immeuble touché par un drone en Russie

Un drone s’est écrasé dans la nuit de samedi à dimanche sur un immeuble résidentiel à Koursk, chef-lieu de la région éponyme frontalière de l’Ukraine, sans faire de victimes, ont annoncé les autorités locales.

PHOTO FOURNIE PAR LE GOUVERNEUR DE LA RÉGION DE KOURSK VIA REUTERS Des fenêtres d’un immeuble résidentiel ont été fracassées lorsqu’un drone s’est écrasé sur sa façade, le 27 août à Koursk.

« Selon de premières informations, un drone s’est écrasé sur un immeuble à Koursk », a écrit sur Telegram le gouverneur régional, Roman Starovoït.

À la suite de cet incident, « les fenêtres sur plusieurs étages ont été brisées », a-t-il indiqué, en précisant que le bâtiment d’une université régionale située à proximité a également été affecté.

« Il n’y a pas eu d’incendie, personne parmi les habitants n’a été blessé », a souligné M. Starovoït.

Pour sa part, le ministère russe de la Défense a affirmé dans un communiqué avoir abattu dimanche deux drones ukrainiens dans la région de Koursk et dans celle de Briansk, elle aussi frontalière de l’Ukraine.

Les attaques de drones ukrainiens et les bombardements des régions russes frontalières de l’Ukraine se sont multipliés ces derniers mois.

Samedi, la Russie a affirmé avoir abattu trois drones ukrainiens en approche de Moscou et dans la région de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, où un civil a été tué et six autres ont été blessés dans des frappes ukrainiennes le même jour.