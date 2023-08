(Rome) Un violent orage a frappé dans la nuit de dimanche à lundi la localité italienne de Bardonecchia, près de la frontière française, provoquant un glissement de terrain et une coulée de boue, qui n’ont pas fait de victime.

Agence France-Presse

« Coulée de boue à Bardonecchia, le travail de 50 pompiers qui […] enlèvent des débris des rues se poursuit », ont indiqué les pompiers italiens — qui n’ont pas recensé de victime — sur le réseau social X.

Les images des services de secours montrent des rues envahies de boue, des voitures empilées les unes sur les autres, tandis que les secouristes sont au travail avec des bulldozers pour nettoyer les rues.

Bardonecchia est une petite localité située dans le massif alpin du nord de l’Italie, juste à côté de la frontière avec la France.

Selon les premières informations des médias, la pluie tombée dans l’après-midi aurait provoqué un glissement de terrain en amont et ce dernier serait arrivé jusqu’au torrent qui traverse la ville, le faisant sortir de son lit et inondant les rues de boue et de débris.

L’Italie a été touchée ces dernières semaines par de nombreuses intempéries, mais aussi des incendies.

Cinq personnes ont notamment trouvé la mort fin juillet dans de violents orages au nord et des incendies en Sicile.