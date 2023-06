(Nanterre) Scènes de pillage, véhicules incendiés, bâtiments publics dégradés : le gouvernement français tente vendredi d’endiguer la violence après une troisième nuit d’émeutes et de vandalisme, sans toutefois instaurer l’état d’urgence que réclame une partie du monde politique.

Ce qu’il faut savoir Un adolescent de 17 ans, Nahel, a été tué par un policier mardi lors d’un contrôle routier à Nanterre ;

Les circonstances de sa mort ont suscité émotion et colère à Nanterre et dans la France au complet, qui a vécu sa troisième nuit d’émeutes ;

Le président français, Emmanuel Macron, a jugé mercredi « inexplicable » et « inexcusable » la mort de Nahel, mais a condamné jeudi les émeutes ;

La marche en hommage au jeune homme a eu lieu jeudi après-midi à Nanterre ;

Le policier auteur du tir fatal a été inculpé pour homicide volontaire ;

Le policier a présenté ses excuses à la famille de Nahel pendant sa garde à vue, selon son avocat.

La première ministre française Élisabeth Borne a annoncé vendredi le déploiement de véhicules blindés de la gendarmerie pour faire face aux violences qui touchent depuis trois nuits de nombreuses villes en France.

Des « forces mobiles supplémentaires » vont en outre être déployées, ont précisé les services de la première ministre à l’AFP, ajoutant que des « évènements de grande ampleur mobilisant des effectifs et pouvant présenter des risques d’ordre public en fonction des situations locales » seraient annulés.

Ces décisions font partie des mesures arrêtées sous l’autorité du président Emmanuel Macron lors de la cellule interministérielle de crise qui s’est réunie en milieu de journée au ministère de l’Intérieur.

M. Macron, qui a écourté son séjour vendredi matin à Bruxelles, a d’ailleurs appelé à la responsabilité parentale dans cette crise. « Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes », a-t-il observé vendredi.

Il a annoncé des moyens supplémentaires pour la police après cette nouvelle flambée de violences déclenchée par la mort d’un jeune de 17 ans, Nahel M., abattu par un policier à Nanterre en région parisienne.

Le policier « a vu une tête d’un Arabe, d’un petit gamin, il a voulu lui ôter la vie », a témoigné la mère de Nahel, Mounia M., sur France 5.

Lors du point de presse régulier de l’ONU à Genève, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a pressé la France « de s’attaquer sérieusement aux profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l’ordre ».

Le président Macron a dit attendre un « esprit de responsabilité » des grandes plateformes des réseaux sociaux, citant notamment Snapchat et TikTok où s’organisent « des rassemblements violents » et qui suscitent « aussi une forme de mimétisme de la violence, ce qui conduit chez les plus jeunes à une forme de sortie du réel », selon lui.

« On a le sentiment parfois que certains d’entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués », a estimé M. Macron.

Fêtes annulées

Plusieurs rassemblements publics, fêtes ou autres, seront annulés dans les départements les plus concernés par ces violences, qui inquiètent aussi les voisins de la France.

Berlin a exprimé son « inquiétude » face à la situation, tout en rappelant que les autorités françaises avaient « clairement condamné » la mort de Nahel.

Et la Grande-Bretagne a mis en garde vendredi ses ressortissants contre ces émeutes, qui ont provoqué des scènes de désolation dans plusieurs grandes ou villes moyennes en France.

« C’est la première fois en 25 ans que je vois ça », confie Yvan – il n’a pas voulu donner son nom de famille –, agent d’entretien d’un magasin de chaussures en plein centre de la capitale française.

Vitrines en miettes, chaussures volées… La boutique comme le magasin d’une célèbre marque de sport américaine à quelques mètres ont été pillés et saccagés en pleine nuit.

Rétablir l’ordre

Dès vendredi matin, la première ministre Borne a réuni plusieurs ministres, en dénonçant des actes « insupportables et inexcusables ».

« Toutes les hypothèses » sont envisagées pour rétablir « l’ordre républicain », y compris l’état d’urgence, avait déclaré vendredi Mme Borne, avant cette réunion, qui n’a pas cependant pas retenu cette hypothèse, au moins pour l’instant.

PHOTO AURELIEN MORISSARD, ASSOCIATED PRESS Dans la nuit de jeudi à vendredi, les forces de l’ordre ont procédé à 667 interpellations.

M. Macron s’est dit prêt de son côté à adapter « sans tabou » le dispositif de maintien de l’ordre.

L’état d’urgence, qui permet aux autorités administratives de prendre des mesures d’exception comme une interdiction de circuler, avait notamment été déclenché en novembre 2005 après 10 jours d’émeutes dans les banlieues, déclenchées par la mort de deux adolescents, électrocutés dans un transformateur électrique où ils s’étaient cachés pour échapper à la police.

Les nouvelles violences ont elles aussi éclaté après la mort mardi d’un adolescent, atteint au thorax lors d’un contrôle routier par le tir d’un policier. Ce dernier, un motard de 38 ans, a été inculpé jeudi pour homicide volontaire et placé en détention. Une vidéo le montre tenant en joue le jeune homme avant de tirer à bout portant quand la voiture redémarre brusquement.

Les troubles sont allés crescendo depuis mardi et se sont étendus à de nouvelles villes dans la nuit de jeudi à vendredi, durant laquelle 492 bâtiments ont été atteints, 2000 véhicules brûlés et 3880 incendies de voie publique allumés, selon des chiffres officiels. 875 personnes, souvent très jeunes, ont été interpellées.

« Des écoles, des polices municipales, des mairies annexes, des centres sociaux, des bus, des tramways ont été pris pour cible, attaqués, vandalisés, saccagés », a dénoncé la présidente de la région parisienne Valérie Pécresse en dénonçant des actes « intolérables » vis-à-vis des « services publics dont les habitants ont besoin ».

Excuses du policier

Dans le département le plus pauvre de la France métropolitaine, la Seine–Saint-Denis, au nord-est de Paris, « quasiment toutes les communes » ont été touchées, souvent par des actions éclairs, avec de nombreux bâtiments publics pris pour cibles, selon une source policière. À Drancy, des émeutiers ont utilisé un camion pour forcer l’entrée d’un centre commercial, en partie pillé et incendié, indique une source policière.

À Paris même, une quarantaine de commerces ont été dégradés selon le Parquet. Des magasins du centre-ville « ont été vandalisés », « pillés, voire incendiés », selon un policer haut gradé.

Au moins trois villes proches de la capitale ont décidé jeudi d’instaurer des couvre-feux.

Le gouvernement avait pourtant annoncé la mobilisation jeudi soir de 40 000 policiers et gendarmes, dont 5000 à Paris (contre 2000 la nuit précédente).

L’affaire a relancé la controverse sur l’action des forces de l’ordre en France, où un nombre record de 13 décès a été enregistré en 2022 après des refus d’obtempérer.

« Je n’en veux pas à la police, j’en veux à une personne : celui qui a enlevé la vie de mon fils », avait souligné Mounia M., la mère de l’adolescent.

En garde à vue, « les premiers » et les « derniers mots » du policier ont été des excuses à la famille, a rapporté son avocat, Me Laurent-Franck Liénard, sur la chaîne de télévision BFMTV, affirmant que son client « n’a[vait] pas voulu tuer ».

Le drame à l’origine de l’embrasement s’est produit lors d’un contrôle de police de la voiture conduite par Nahel, connu pour des refus d’obtempérer, les derniers ayant donné lieu à sa présentation au parquet dimanche dernier, en vue d’une convocation en septembre devant un tribunal pour enfants.