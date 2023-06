(Washington) La Pologne va acquérir pour 15 milliards de dollars de systèmes américains Patriot de défense antiaérienne, selon un accord dévoilé mercredi par le Pentagone.

Agence France-Presse

Une agence du département américain de la Défense, la DSCA (pour Defense Security Cooperation Agency) a indiqué que la vente inclurait notamment jusqu’à 48 lanceurs Patriot PAC-3 et jusqu’à 644 missiles, ainsi que des radars.

Selon la DSCA, le département d’État, qui a autorité sur les exportations d’armement américain, a approuvé la vente.

« La vente, telle que proposée, améliorera les capacités de défense de la Pologne contre les missiles et contribuera aux objectifs de la Pologne de mettre à jour ses capacités ainsi que de pousser plus loin l’interopérabilité avec les États-Unis et d’autres alliés », a indiqué l’agence dans un communiqué.

Les systèmes Patriot sont conçus pour fonctionner même contre des missiles et aéronefs à haute vitesse.

Ils se sont montrés très efficaces en Ukraine, protégeant le territoire de Kyiv des attaques aériennes russes, y compris les missiles balistiques tactiques et les missiles hypersoniques.