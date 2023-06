(Londres) « Au nom des millions » de personnes ayant souffert de la pandémie, la commission d’enquête britannique sur la gestion de la crise de la COVID-19 par le gouvernement a entamé mardi ses auditions dans un climat politique électrisé par l’ex-premier ministre Boris Johnson.

Marie HEUCLIN Agence France-Presse

La pandémie provoquée par le coronavirus a fait plus de 227 000 morts au Royaume-Uni, l’un des pires bilans en Europe.

Boris Johnson a été accusé d’avoir agi trop tardivement, notamment en ne confinant pas tout de suite la population. Et les gouvernements conservateurs l’ayant précédé se voient reprocher d’avoir affaibli le système de santé avec leurs politiques d’austérité.

Mais les critiques viennent désormais surtout des opposants aux confinements répétés imposés pendant la pandémie, très virulents dans la presse conservatrice, largement dominante au Royaume-Uni.

« Au nom des millions des personnes qui ont souffert et continuent de souffrir de différentes façons des conséquences de la pandémie », la présidente de la commission, l’ancienne magistrate Heather Hallett, a promis en ouvrant les débats de mener « les investigations approfondies que la population du Royaume-Uni mérite ».

Plus de trois ans après l’apparition de la COVID-19, l’audience a débuté par la diffusion de témoignages vidéo de personnes racontant comment leurs proches étaient morts de la COVID-19 à l’hôpital ou seuls chez eux.

À l’extérieur du bâtiment du centre de Londres où se déroulent les auditions, une vingtaine de personnes se sont rassemblées silencieuses, tenant des photos de leurs proches disparus. Des familles de victimes ont en effet regretté de ne pas faire partie des témoins entendus dans cette première partie de l’enquête.

« Sans apprendre des expériences de nos membres, comment l’enquête peut-elle correctement évaluer les décisions prises par les responsables ? », a déploré Barbara Hervert, du groupe COVID-19 Bereaved Families agrégeant des proches de victimes.

« Pris par surprise »

« J’espère (que les familles) comprendront quand elles verront les résultats du travail que nous faisons que je les écoute. Leur perte sera reconnue », s’est défendue Heather Hallet.

Le premier volet de l’enquête est censé déterminer si « la pandémie a été correctement planifiée et si le Royaume-Uni était suffisamment préparé à cette éventualité ».

Des dizaines de témoins doivent être entendus pendant les six semaines du premier volet de la procédure, qui devrait s’étaler au total sur plus de deux ans. Ouvertes au public, les auditions sont diffusées en ligne.

« Fondamentalement, sur des aspects significatifs de la pandémie de COVID-19, nous avons été pris par surprise », a lâché Hugo Keith, le principal avocat de la commission d’enquête, dans sa déclaration liminaire.

« Aucun pays ne peut être parfaitement préparé mais on peut sans aucun doute être insuffisamment préparé », a-t-il insisté, évoquant le financement des structures de santé, l’anticipation de l’impact d’une pandémie sur l’éducation, les frontières, l’emploi, etc.

Messages WhatsApp

Le climat politique entourant la procédure est également explosif. Dans le cadre de la préparation pour l’enquête, Mme Hallett a demandé au gouvernement de lui fournir de nombreux documents, dont des échanges WhatsApp entre Boris Johnson et nombre de responsables politiques et sanitaires.

La requête a suscité la polémique. Le gouvernement de Rishi Sunak a refusé de s’y soumettre, estimant qu’il s’agissait d’éléments « sans rapport avec le travail » effectué par la commission d’enquête. Il craint un précédent rendant toutes les communications internes aux équipes gouvernementales susceptibles de se retrouver dans l’espace public.

L’exécutif a fait savoir qu’il comptait saisir la justice pour qu’elle établisse si les demandes dans le cadre de l’enquête sont justifiées ou non. De son côté, Boris Johnson a affirmé qu’il n’avait rien à cacher et s’est dit prêt à donner lui-même ses messages à la commission.

L’ex-chef du gouvernement a été contraint à la démission à l’été 2022 après une succession de scandales, au premier rang desquels des fêtes à Downing Street pendant les confinements.

Une commission parlementaire, distincte de celle qui a commencé ses auditions mardi, a été chargée d’établir si Boris Johnson a menti au Parlement à ce sujet. Son mandat de député était à risque dans cette affaire et l’intéressé a démissionné vendredi avec fracas du Parlement après avoir été destinataire des résultats préliminaires.