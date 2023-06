(Vienne) Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, sera mardi à Kyiv avant de se rendre dans la centrale ukrainienne de Zaporijjia, fragilisée après la destruction d’un barrage sur le fleuve Dniepr.

Agence France-Presse

« En route vers l’Ukraine pour rencontrer le président » Volodymyr Zelensky, a tweeté lundi M. Grossi, dans un message accompagné de photos le montrant avec son équipe prête à partir de Vienne, siège de l’instance onusienne.

Après Kyiv, le chef de l’AIEA prendra la direction de la centrale ZNPP occupée par les Russes « pour évaluer la situation et organiser une nouvelle rotation d’experts », dont le nombre va être augmenté.

Depuis le début de l’invasion, il ne cesse de mettre en garde contre le risque d’un accident nucléaire sur ce site du sud-est de l’Ukraine, où il s’est déjà rendu à deux reprises et a déployé des agents de manière permanente.

La centrale de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, se trouve au cœur du conflit : tombée aux mains de l’armée russe le 4 mars 2022, elle a été visée par des tirs et a été coupée du réseau électrique à plusieurs reprises.

La destruction du barrage de Kakhovka, qui a provoqué une forte baisse du niveau du réservoir servant à refroidir les six réacteurs, dégrade « un peu plus une situation déjà difficile et imprévisible », a déploré la semaine dernière Rafael Grossi.

Face à des données divergentes, il a réitéré dimanche sa demande d’accès à l’endroit où est mesuré le niveau de l’eau afin de procéder à un examen « indépendant ».

La centrale peut également s’appuyer sur un grand bassin de rétention et d’autres réserves suffisantes « pour plusieurs mois », selon l’AIEA.

Même si les réacteurs sont à l’arrêt depuis des mois, il faut constamment refroidir le combustible des cœurs des unités ainsi que celui placé dans les piscines d’entreposage « afin d’éviter un potentiel accident de fusion et des rejets radioactifs dans l’environnement ».