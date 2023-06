PHOTO ROMAN CHOP, ASSOCIATED PRESS

Les forces ukrainiennes ont lancé une attaque majeure dans la nuit de mercredi à jeudi dans la région de Zaporijjia, alors que l’armée ukrainienne passe à l’offensive sur nombre de fronts.

The New York Times

Un haut fonctionnaire américain a déclaré jeudi que l’attaque semblait être l’un des principaux axes d’une contre-offensive ukrainienne très attendue.

La Russie a affirmé que ses forces avaient résisté à un assaut ukrainien impliquant des chars et des véhicules blindés, déclarant qu’elle avait jusqu’à présent contrecarré les tentatives de l’Ukraine de reprendre du terrain. Kyiv est resté silencieux sur l’intensification des combats.

Depuis des mois, les autorités ukrainiennes mobilisent de nouvelles unités, rassemblent des armes et s’entraînent en vue de ce que leurs dirigeants ont présenté comme une contre-offensive majeure visant à repousser les forces russes et à reprendre les territoires occupés.

Vers une poussée plus importante ?

Ces derniers jours, la Russie a signalé que les forces ukrainiennes avaient lancé des attaques sur les lignes de front à l’est et au sud. Les combats à l’est, dans la région de Donetsk, ont incité les responsables américains à déclarer cette semaine que la contre-offensive pourrait avoir commencé.

PHOTO EFREM LUKATSKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Soldat ukrainien tirant un mortier vers des positions russes sur la ligne de front près de Bakhmout, dans la région de Donetsk, le 28 mai dernier

Dans l’ensemble, ces attaques suggèrent que les forces ukrainiennes sont de plus en plus à l’offensive, bien qu’il ne soit pas encore clair si les assauts sur les lignes russes sont des préludes à une poussée plus importante ou s’ils marquent le début de la contre-offensive très attendue que les généraux ukrainiens ont déclaré avoir planifiée.

Les responsables américains, y compris celui qui s’est exprimé jeudi, ont requis l’anonymat pour discuter des détails opérationnels.

Le ministère russe de la Défense a déclaré jeudi que les forces de Moscou avaient repoussé une attaque ukrainienne près de Novodarivka, dans la région méridionale de Zaporijjia. Le ministre russe de la Défense, Sergeï Choïgu, a déclaré que les forces de la 47e brigade mécanisée ukrainienne, comprenant des dizaines de véhicules blindés, avaient tenté de percer la défense russe, mais que les forces aériennes et terrestres de Moscou avaient repoussé l’attaque.

Le récit russe n’a pas pu être vérifié. Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de la part des responsables ukrainiens, qui ont déclaré qu’ils ne divulgueraient pas les détails de la contre-offensive pour des raisons de secret opérationnel.

Attaques sur nombre de sites

Les responsables américains et ukrainiens ont déclaré que la contre-offensive impliquerait des attaques sur nombre de sites, les forces ukrainiennes avançant à la recherche de failles dans les lignes de défense russes.

Michael Kofman, directeur des études russes au CNA, un institut de recherche situé à Arlington, en Virginie, a déclaré que l’Ukraine avait rassemblé des chars Leopard fournis par l’Occident et des véhicules de combat Bradley construits aux États-Unis près de Zaporijjia, ce qui pourrait indiquer qu’un assaut majeur était en cours dans cette région.

Les blogueurs militaires russes favorables à la guerre, qui sont devenus une source majeure d’informations sur les lignes de front, ont reconnu l’intensification des attaques ukrainiennes sur le front de Zaporijjia, mais ont affirmé jeudi matin que les défenses russes dans la région tenaient bon, aidées par les frappes soutenues de l’armée de l’air russe.

« Après une journée de combats continus, des informations indirectes font état de perforations insignifiantes des défenses, il n’y a pas de percée », a écrit l’ancien commandant paramilitaire russe Igor Girkin sur l’application de messagerie Telegram jeudi matin. Il n’a pas été possible de vérifier immédiatement ses dires.

L’agence britannique de renseignement de défense a déclaré dans son bilan quotidien jeudi que « de violents combats se poursuivent dans de multiples secteurs du front ». Elle a ajouté : « Dans la plupart des zones, l’Ukraine garde l’initiative. »

L’Ukraine a passé des mois à se préparer à une contre-offensive, soutenue par de nouvelles livraisons d’armes sophistiquées, de munitions et de promesses de soutien de la part de ses alliés occidentaux.

Des armes d’une valeur de plusieurs milliards de dollars – notamment des Leopard 2 et des Bradley de fabrication allemande – ont été envoyées en urgence à l’Ukraine pour qu’elle puisse les utiliser dans sa campagne. Les équipes ont été rapidement formées ; la Grande-Bretagne, les États-Unis et d’autres alliés ont formé neuf des douze brigades nouvellement formées et équipées qui devraient prendre part aux combats, aux côtés d’autres unités ukrainiennes.

Obstacles en vue

Le soutien occidental a été solide jusqu’à présent, mais il n’est pas garanti à long terme. Le budget américain consacré à l’aide militaire, par exemple, devrait être épuisé vers le mois de septembre.

Si l’armée ukrainienne ne parvient pas à franchir les ceintures de mines, les pièges à chars et les lignes de tranchées de la Russie malgré l’afflux d’aide, le soutien de l’Occident à l’armement des forces de Kyiv pourrait s’amenuiser et le gouvernement ukrainien pourrait subir des pressions de la part de ses alliés pour entamer des négociations sérieuses en vue de mettre fin au conflit ou de le geler.

Mais le terrain plat et peu couvert le long de certaines parties du front sud – qui rend tout groupement de troupes ou de véhicules blindés immédiatement vulnérable à l’artillerie ennemie – et les importantes défenses russes mises en place au fil des mois rendent la tâche redoutable pour l’armée ukrainienne.

La destruction du barrage de Kakhovka dans le sud de l’Ukraine cette semaine, qui a provoqué des inondations généralisées dans la région de Kherson partiellement occupée, pourrait éroder certaines positions défensives de la Russie, mais aussi rendre plus difficile la progression des forces ukrainiennes dans cette région.

Mais les experts militaires ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que cette région – qui se trouve au sud-ouest de Zaporijjia – serait un objectif immédiat de la contre-offensive, et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré que la catastrophe du barrage n’affecterait pas les plans militaires de Kyiv.