(Cité du Vatican) Le pape François, 86 ans, a annulé ses rendez-vous de vendredi en raison d’un état fiévreux et d’une fatigue générale, a indiqué le Vatican sur fond de préoccupations régulières autour de la santé du pontife argentin.

Clément MELKI Agence France-Presse

« En raison d’un état fiévreux, le pape François n’a pas reçu en audience ce matin », a déclaré le porte-parole du Saint-Siège Matteo Bruni, sans préciser quel était le programme prévu du pape argentin dans la matinée.

Cette annonce intervient deux mois après l’hospitalisation du pape à Rome pour une pneumonie. Il était ressorti au bout de trois jours après une cure d’antibiotiques.

Jorge Bergoglio a confié jeudi lors d’une interview avec la télévision hispanophone Telemundo que cette pneumonie avait été traitée « à temps ». « Si on avait attendu quelques heures de plus, ça aurait été bien plus grave », a-t-il concédé.

Concernant ses douleurs au genou, qui l’obligent à se déplacer en fauteuil roulant ou à l’aide d’une canne, il a confié se sentir « beaucoup mieux ». « Certains jours sont plus douloureux que d’autres, comme aujourd’hui, mais cela fait partie de la récupération », a-t-il affirmé.

Interrogé sur sa santé fin avril, au retour d’un voyage en Hongrie, le pape avait fait part de son intention de continuer à voyager : il doit se rendre au Portugal du 2 au 6 août puis à Marseille en septembre, ainsi qu’en Mongolie.

Le pape reçoit habituellement ses interlocuteurs — associations, religieux, gouvernants — la matinée au Vatican pour des audiences officielles lors desquelles il prononce régulièrement des discours, tandis que ses après-midi sont consacrées au travail et à ses rendez-vous privés.

Rythme soutenu

Malgré son âge avancé, le chef de l’Église catholique maintient un rythme soutenu, honorant parfois une dizaine de rendez-vous dans une matinée. Jeudi, il s’est adressé notamment à des religieuses, à la conférence épiscopale italienne et à un groupe de jeunes du réseau éducatif Scholas Occurrentes.

« Le pape était fatigué, hier il a eu une journée très chargée, il a vu beaucoup de monde, il y a eu la réunion de Scholas Occurrentes, il a voulu saluer tout le monde. Arrivé un moment, la résistance faiblit », a observé vendredi le secrétaire d’État et numéro deux du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, cité par les médias italiens.

Le pape doit présider dimanche en public la messe de la Pentecôte et la prière du Regina Caeli au Vatican.

La santé de Jorge Bergoglio, élu en 2013, alimente régulièrement les spéculations sur l’éventualité d’une renonciation à sa charge et sa succession.

Il a déclaré à plusieurs reprises qu’il envisagerait de démissionner — comme son prédécesseur Benoît XVI, décédé en décembre — si sa santé venait à faiblir, mais il a affirmé récemment que ce n’était pas d’actualité.

En juillet 2021, l’évêque de Rome avait déjà été hospitalisé une dizaine de jours pour une lourde opération du côlon. Il affirme avoir gardé des « séquelles » de l’anesthésie, qui l’ont poussé à écarter jusqu’ici une intervention chirurgicale au genou.

Lors d’une interview en janvier, Jorge Bergoglio a confié de nouveau souffrir de diverticulite, une inflammation des diverticules, hernies ou poches qui se forment sur les parois de l’appareil digestif.

Le pape est suivi en permanence par une équipe de soignants, au Vatican comme lors de ses déplacements à l’étranger.

Une précaution d’autant plus nécessaire qu’il a derrière lui un lourd passé médical : à 21 ans, il avait souffert d’une pleurésie aiguë et les chirurgiens avaient procédé à l’ablation partielle de son poumon droit.