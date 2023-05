(Athènes) Le premier ministre grec sortant, Kyriakos Mitsotakis, qui a remporté une large victoire aux élections législatives, a appelé lundi à un nouveau scrutin afin de tenter de s’assurer une majorité absolue.

Yannick PASQUET Agence France-Presse

Le dirigeant du parti de droite Nouvelle-Démocratie (ND) a assuré vouloir des élections « le plus vite possible », « peut-être le 25 juin » lors d’une entrevue avec la présidente de la République, Katerina Sakellaropoulou.

PHOTO PETROS GIANNAKOURIS, ASSOCIATED PRESS Katerina Sakellaropoulou a rencontré la présidente de la République Katerina Sakellaropoulou lundi.

Grand vainqueur du vote de dimanche, son parti a recueilli 40,8 % des suffrages, selon des résultats définitifs.

Son principal rival, Syriza dirigé par l’ancien chef de gouvernement Alexis Tsipras, qui incarna l’espoir de la gauche radicale en Europe lors de son accession au pouvoir en 2015, a essuyé un sévère revers avec 20 % des voix.

Le parti socialiste Pasok-Kinal, arrivé troisième, s’adjuge 11,5 % des suffrages.

Triomphant dimanche soir, Kyriakos Mitsotakis a qualifié cette victoire de « séisme politique » et ouvert la voie à de nouvelles élections législatives.

Pas de coalition

Car malgré l’ampleur de sa victoire, le dirigeant de 55 ans, aux commandes de la Grèce depuis 2019, rate de peu la majorité absolue : son camp obtient 146 sièges de députés. Il lui en fallait cinq de plus pour pouvoir former un gouvernement seul.

Le prochain scrutin se déroulera selon un système électoral différent. Le parti vainqueur obtiendra alors un « bonus » pouvant aller jusqu’à 50 sièges. De quoi lui garantir une majorité absolue, selon ses calculs.

Selon la procédure prévue par la Constitution, la présidente a toutefois confié lundi à Kyriakos Mitsotakis un mandat pour tenter de bâtir une coalition.

Mais comme il l’avait annoncé, il le lui a rendu quelques heures plus tard, assurant ne voir aucune possibilité de former un gouvernement en l’état actuel.

La cheffe de l’État doit maintenant confier ce mandat à Syriza. Elle recevra à cet effet Alexis Tsipras mardi en matinée. Ce dernier devrait lui aussi le lui rendre dans la foulée.

PHOTO LOUISA GOULIAMAKI, AGENCE FRANCE-PRESSE L’ex-chef de gouvernement Alexis Tsipras

Des mandats similaires seront ensuite confiés aux trois autres partis représentés dans le nouveau Parlement, sans aucune chance non plus d’aboutir. Devant cette impasse, un haut magistrat sera nommé premier ministre par intérim et de nouvelles élections convoquées.

Lundi, la presse grecque oscillait entre le « choc et l’admiration » comme le titrait le quotidien de gauche Efsyn.

M. Mitsotakis lui-même a reconnu que « la grande victoire » avait « dépassé nos propres attentes ».

Sur Syngtama, la principale place du centre d’Athènes, des Grecs étaient partagés lundi matin entre espoir et déception.

« Nous espérons que la Grèce va aller beaucoup mieux » maintenant, commentait Maria, 68 ans, saluant en M. Mitsotakis un responsable « qui a une reconnaissance mondiale ».

Plus loin, Christina Papadopoulou, employée dans le secteur privé et sympathisante de Syriza, se disait, elle, « déçue par toute la gauche quel que soit le parti » et « par la société grecque, par ses valeurs et ses principes ».

Alexis Tsipras, qui a largement recentré Syriza ces dernières années, essuie un lourd échec, lui qui avait promis le « changement ».

Alors que les spéculations vont bon train concernant son avenir à la tête d’une formation qu’il dirige depuis quinze ans, l’intéressé a assuré qu’il ne jetterait pas l’éponge.

« Je suis là. Je n’abandonnerai pas […] au milieu d’un combat difficile », a-t-il promis lundi.

Les Grecs ne lui ont en fait jamais pardonné d’avoir croisé le fer avec l’Union européenne lors des négociations houleuses pour l’octroi d’un plan de sauvetage en 2015 avant de capituler et de prendre de drastiques mesures d’austérité dont les effets dévastateurs se font encore sentir.

Autre perdant de ce scrutin : l’ex-flamboyant ministre des Finances de M. Tsipras, Yanis Varoufakis, qui n’est pas parvenu à conserver son siège de député.

Étrillé pour sa gestion jugée calamiteuse de la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts fin février, Kyriakos Mitsotakis n’aura finalement pas été sanctionné par les électeurs. Au contraire ceux-ci se sont montrés sensibles à son bilan économique.

Chômage en baisse

Chômage en baisse, croissance de près de 6 % l’an dernier, retour des investissements et envolée du tourisme, l’économie grecque a repris des couleurs après les années de crise et de plans de sauvetage.

Mais la baisse du pouvoir d’achat et les difficultés à boucler les fins de mois restent les principales préoccupations des Grecs qui doivent composer avec de bas salaires.

En 2022, l’inflation a frôlé les 10 %, aggravant encore les difficultés. Et le pays ploie toujours sous une dette publique de plus de 170 % de son PIB.

Les contempteurs de M. Mitsotakis lui reprochent toutefois une dérive autoritaire. Son mandat a été émaillé de scandales, des écoutes illégales aux refoulements de migrants en passant par les violences policières.