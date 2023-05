Guerre en Ukraine, jour 451

Moscou revendique Bakhmout, l’Ukraine refuse de concéder

(Moscou) Moscou a revendiqué samedi soir la capture totale de la ville de Bakhmout, épicentre des combats dans l’Est de l’Ukraine et théâtre de la bataille la plus longue et sanglante dans le pays depuis l’assaut russe en février 2022.