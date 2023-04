(Varsovie) La Pologne a annoncé samedi avoir saisi le bâtiment de l’école secondaire russe à Varsovie, un acte aussitôt qualifié d’« illégal » par la Russie qui a promis une riposte.

Agence France-Presse

L’annonce faite par le ministère polonais des Affaires étrangères intervient un an après la saisie d’un ancien site diplomatique russe, pour l’offrir à l’Ukraine.

L’établissement de l’école secondaire russe « appartiendra désormais à la mairie de Varsovie », a déclaré au téléphone à l’AFP le porte-parole du ministère, Lukasz Jasina, soulignant qu’il s’agit d’une procédure de « saisine par huissier » au nom de la municipalité.

La ville de Varsovie a « pris possession » de l’immeuble, a déclaré dans l’après-midi le maire adjoint de la ville Tomasz Bratek.

« Au départ, la partie russe a refusé d’ouvrir le portail et les portes. Il a fallu appeler un serrurier qui, grâce à ses outils, nous a permis de pénétrer sur le site », a indiqué M. Bratek cité par l’agence PAP.

« Voyant que nous n’allions pas nous retirer, la partie russe, représentée par le vice-ambassadeur, nous a rendu les clés », a-t-il ajouté.

Des camions avec des plaques diplomatiques ont pendant quelques heures évacué différents objets se trouvant à l’intérieur.

La police et des officiels polonais sont entrés dans le bâtiment, a constaté un photographe de l’AFP sur place.

« Acte illégal »

La Russie a immédiatement protesté et menacé de mesures de rétorsion.

« C’est un acte illégal, une incursion sur un site diplomatique », a déclaré son ambassadeur à Varsovie, Sergueï Andreïev, dans une vidéo diffusée par l’agence de presse russe Ria Novosti.

« Bien sûr, une réaction va suivre », a-t-il affirmé, ajoutant que la Russie allait riposter en vertu du « principe de réciprocité ».

PHOTO JAAP ARRIENS, AGENCE FRANCE-PRESSE

« L’école va poursuivre ses activités dans d’autres locaux de la mission diplomatique russe, on va assurer une bonne fin d’année scolaire à nos enfants et l’organisation des examens », a encore dit M. Andreïev.

Dans un communiqué de mars 2022, peu après le début de l’offensive russe en Ukraine, le ministère polonais des Affaires étrangères avait annoncé que « de par leurs décisions ayant force de la loi, les tribunaux polonais ont ordonné (aux autorités de la Fédération russe, NDLR) de restituer les deux immeubles à leur propriétaire de droit, soit au Trésor de l’État » polonais.

Selon le ministère polonais, la Fédération russe les occupait donc « illégalement ».

Le maire de Varsovie Rafal Trzaskowski a souligné le soir sur son compte Twitter que le bâtiment de l’école « n’avait aucun statut diplomatique et n’était protégé par aucune immunité ».

Selon lui, la saisine a été fondée sur une décision du tribunal régional de Varsovie du 18 janvier 2016 qui, « en addition, a ordonné à la Fédération russe de verser plus de 31 millions de zlotys (10,2 millions de dollars CAN) plus intérêts à titre d’occupation illégale » du site.

L’école secondaire russe était installée dans un bâtiment ayant appartenu avant la guerre au grand ténor polonais Jan Kiepura, puis nationalisée par l’État en 1945 et finalement transmise par les communistes en exploitation aux autorités soviétiques en 1953.

Selon les autorités polonaises, cette opération avait été conduite « sans fondement légal ».

En avril 2022, la mairie de Varsovie avait saisi un ancien site diplomatique russe, objet d’un litige juridique entre la Pologne et la Russie et surnommé par les Varsoviens le « nid d’espions », pour l’offrir à l’Ukraine qui combat les forces russes.

Il se compose de bâtiments d’une dizaine d’étages construits dans les années 1970 dans le sud de la capitale qui avaient été utilisés dans le passé par les diplomates soviétiques, puis par l’ambassade de Russie.