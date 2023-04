PHOTO NICOLE TUNG, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Des prisonniers russes choisissent la guerre pour obtenir des médicaments vitaux

Andrew E. Kramer The New York Times

Dans les prisons russes, ils disent avoir été privés de traitements efficaces contre le VIH. Sur le champ de bataille en Ukraine, on leur a offert de l’espoir en leur promettant des médicaments antiviraux s’ils acceptaient de se battre. Un argument de recrutement qui a fonctionné pour de nombreux prisonniers russes.

Les autorités ukrainiennes estiment qu’environ 20 % des recrues des unités de prisonniers russes sont séropositives, en se basant sur les taux d’infection des soldats capturés. Servir sur le front semblait moins risqué que de rester en prison, ont déclaré les détenus lors d’entretiens avec le New York Times.

« Les conditions étaient très dures dans les prisons russes », a déclaré Timur, 37 ans, un soldat russe séropositif interrogé dans un lieu de détention dans la ville de Dnipro, dans le centre de l’Ukraine, et identifié uniquement par son prénom, craignant de subir des représailles s’il retournait en Russie dans le cadre d’un échange de prisonniers.

Après sa condamnation à dix ans de prison pour trafic de drogue, les médecins de la prison russe ont remplacé les médicaments antiviraux qu’il prenait pour lutter contre le VIH par d’autres dont ils craignaient qu’ils ne soient pas efficaces, a expliqué Timur.

Il a déclaré qu’il ne pensait pas pouvoir survivre à une décennie dans une prison russe avec le VIH. En décembre, il a accepté de servir six mois dans le groupe mercenaire Wagner en échange d’une grâce et de médicaments antiviraux.

« J’ai compris que j’aurais une mort rapide ou une mort lente », a-t-il déclaré à propos du choix entre un traitement médiocre du VIH en prison et la participation à des assauts dans le cadre de la guerre menée par la Russie en Ukraine. « J’ai choisi une mort rapide. »

Chair à canon

Timur n’avait aucune expérience militaire et a reçu deux semaines d’entraînement avant d’être envoyé au front, a-t-il déclaré. Il a reçu un fusil Kalachnikov, 120 balles, une veste blindée et un casque pour l’assaut.

Avant d’envoyer les soldats à l’assaut, les commandants « ont répété à maintes reprises : “Si vous essayez de quitter ce champ, nous vous tirerons dessus” ».

Les soldats de sa section, dit-il, ont été envoyés dans un assaut risqué, des vagues de soldats ayant peu de chances de survie étant envoyées au combat à la périphérie de la ville de Bakhmout, dans l’est du pays. La plupart ont été tués dès leur premier jour de combat. Timur a été capturé.

Des unités d’anciens prisonniers ont constitué le gros des forces dans l’attaque russe sur Bakhmout, l’une des batailles les plus sanglantes et les plus longues de la guerre. À partir de l’été dernier, les détenus se sont vu promettre des grâces pour aller au combat.

Stigmatisation

Les personnes atteintes du VIH ou de l’hépatite C ont été contraintes d’afficher publiquement leur statut.

Lorsqu’elles ont été capturées par les soldats ukrainiens, nombre d’entre elles portaient des bracelets en caoutchouc rouges ou blancs, ou les deux, indiquant qu’elles étaient atteintes de l’une ou l’autre de ces maladies, toutes deux très répandues dans le système pénitentiaire russe.

On leur a fait porter ces bracelets pour avertir les autres soldats au cas où elles seraient blessées, bien qu’elles ne soient pas nécessairement contagieuses si elles sont correctement soignées.

Les médicaments antiviraux peuvent traiter indéfiniment le VIH et supprimer le virus au point que l’individu n’est plus contagieux. L’Ukraine autorise les personnes séropositives à servir dans des rôles de combat avec l’approbation de leurs commandants. Les États-Unis n’autorisent pas les personnes séropositives à s’enrôler, mais permettent aux soldats infectés de continuer à servir tout en recevant un traitement.

« Si une personne suit un traitement et le poursuit, le virus peut être indétectable et elle peut servir, travailler et ne pas être dangereuse pour son entourage », a déclaré la Dre Iryna Dizha, conseillère médicale auprès de 100 % Life, un groupe de défense des droits des personnes séropositives en Ukraine.

Les bracelets présentent un risque pour ceux qui les portent. Ils sont destinés à protéger les autres soldats d’une infection si le porteur souffre d’une blessure sanglante sur le champ de bataille, ont expliqué les prisonniers de guerre. La réticence des autres soldats ou des médecins à être exposés au sang pourrait toutefois retarder les premiers secours.

PHOTO MAURICIO LIMA, THE NEW YORK TIMES Un combattant du groupe paramilitaire Wagner qui a été fait prisonnier est escorté par un garde ukrainien dans une prison de Dnipro, en Ukraine, le 6 avril dernier.

Un autre prisonnier de guerre séropositif qui a combattu dans le groupe Wagner, Evgueni, a déclaré qu’il avait été blessé par balle un mois avant sa capture par les forces ukrainiennes, selon un interrogatoire filmé par l’agence ukrainienne de renseignements intérieurs qui a été examiné par le Times. Il a reçu une aide médicale en temps voulu malgré le port d’un bracelet rouge, mais il a été soigné dans un hôpital où, selon lui, les médecins n’ont pas fait attention à la contamination d’autres patients.

« Il n’y avait pas de mesures particulières pour les personnes infectées par le VIH, a-t-il déclaré. Nous étions tous traités ensemble, ceux qui étaient en bonne santé et ceux qui ne l’étaient pas. »

Des prisonniers de guerre soignés par Kyiv

Dans le chaos de la bataille, les bracelets ne servent pas à grand-chose, a déclaré Vadim, 31 ans, qui a été condamné pour vol et a servi dans Wagner avant d’être capturé dans un bunker.

Après que les soldats ukrainiens ont lancé plusieurs grenades dans le bunker, les soldats russes, dont deux étaient séropositifs, se sont retranchés dans un coin. Trois des dix soldats présents dans le bunker ont été tués et la plupart des autres ont été blessés, a déclaré Vadim. Il en est ressorti éclaboussé de sang. « J’ai toujours eu peur de cette maladie », a-t-il déclaré lors d’un entretien dans un centre de détention ukrainien. Après l’exposition, il a été déclaré négatif.

Depuis l’été, environ 50 000 prisonniers se sont engagés à combattre en Ukraine, soit environ 10 % de la population carcérale, selon Russia Behind Bars, un groupe non gouvernemental qui surveille les prisons russes.

L’agence de renseignement militaire ukrainienne a déclaré l’automne dernier que certains soldats capturés étaient porteurs du VIH et de l’hépatite C. L’agence de renseignement nationale a mis à disposition des vidéos d’interrogatoires de prisonniers de guerre de Wagner décrivant l’infection par le VIH et montrant des bracelets rouges. Les autorités ukrainiennes fournissent des médicaments antiviraux aux prisonniers de guerre séropositifs.

Le VIH, l’hépatite C et la tuberculose, y compris les souches résistantes aux médicaments, sont répandus dans les prisons et les colonies pénitentiaires russes. Selon Olga Romanova, directrice de Russia Behind Bars, environ 10 % de la population carcérale russe est séropositive. Environ un tiers de la population carcérale totale souffre d’au moins une de ces trois infections.

Lors d’entretiens, des prisonniers de guerre séropositifs ont déclaré qu’on leur demandait seulement de faire des tractions devant un recruteur pour prouver qu’ils étaient aptes à servir.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.