« On ne sait pas comment s’appelait notre gars blessé qui a été abattu par de misérables Ukrainiens. Mais on va tuer tous ceux qui sont sur le champ de bataille. On ne fera plus de prisonniers », a lancé dimanche Evguéni Prigojine dans un message audio publié sur Telegram par son service de presse.