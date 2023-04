(Moscou) Le Parquet biélorusse a requis jusqu’à 20 ans de prison à l’encontre des fondateurs du média d’opposition Nexta, qui a joué un rôle clé dans la mobilisation du mouvement de contestation du pouvoir de 2020, a rapporté vendredi une ONG.

Agence France-Presse

Trois personnes sont accusées dans cette affaire emblématique de la répression en Biélorussie : Stepan Poutilo, cofondateur de la chaîne diffusée sur YouTube et Telegram, et deux autres journalistes, Ian Roudik et Roman Protassevitch.

Si MM. Poutilo et Roudik sont en exil et donc jugés par contumace, Roman Protassevitch, l’ancien rédacteur en chef de Nexta, avait été arrêté en 2021 après l’interception de l’avion de ligne à bord duquel il se trouvait alors qu’il survolait la Biélorussie.

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’ex-rédacteur en chef de Nexta, Roman Protassevitch

Selon l’organisation de défense des droits de l’homme Viasna, la procureure Natalia Sokolova a requis 20 ans de camp pénitentiaire pour Stepan Poutilo, 19 ans pour Ian Roudik et 10 ans pour Roman Protassevitch.

Ils sont respectivement âgés de 24, 29 et 27 ans.

Tous les trois sont visés par une multitude d’accusations parmi lesquelles « actions délibérées visant à inciter à la haine », « diffamation » ou « troubles de masse », selon Viasna, dont le fondateur emprisonné Ales Bialiatski est colauréat du Prix Nobel de la Paix 2022.

Nexta a joué un rôle clé dans la mobilisation du mouvement de protestation historique contre la réélection en août 2020 du président Alexandre Loukachenko, ce qui lui a valu d’être interdit et classé « organisation terroriste » par la Cour suprême biélorusse.

Le journaliste et militant d’opposition Roman Protassevitch a été arrêté le 23 mai 2021 avec sa compagne Sofia Sapega quand leur vol Ryanair reliant Athènes à Vilnius avait été intercepté par un avion de chasse biélorusse, suscitant un tollé international et des sanctions.

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le Boeing de Ryanair qui a dû se poser à Minsk, en mai 2021

Après son arrestation, M. Protassevitch a accepté de coopérer avec l’enquête et a affirmé à plusieurs reprises se repentir, dans des vidéos diffusées par la télévision publique biélorusse, enregistrées « sous la contrainte » selon l’opposition biélorusse.

Il est assigné à résidence depuis juin 2021 tandis que Sofia Sapega, citoyenne russe, a été condamnée à six ans de prison.

« Protasevitch a respecté les termes de l’accord de coopération conclu avec lui. Par conséquent, l’accusé recevra moins qu’il ne le pouvait », a déclaré la procureure Natalia Sokolova à la télévision biélorusse.

Selon Viasna, le juge a exigé que l’ex-journaliste soit immédiatement placé en détention provisoire.

Le média Nexta a rapporté vendredi les réquisitions du Parquet à l’encontre de M. Poutilo, sans mentionner ses co-accusés.