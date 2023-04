Réforme des retraites en France

Moins de manifestants dans un contexte crispé

(Paris) Le nombre de manifestants a nettement reculé pour la 11e journée d’action contre la réforme des retraites d’Emmanuel Macron, marquée par quelques violences, dans un climat de plus en plus crispé entre les organisations syndicales et l’exécutif, qui parie sur un essoufflement du mouvement.