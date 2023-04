(Sofia) Les conservateurs et libéraux apparaissent au coude-à-coude à l’issue des législatives dimanche en Bulgarie, augurant d’un nouveau casse-tête pour former un gouvernement stable dans ce pays des Balkans qui votait pour la cinquième fois en deux ans.

La liste libérale menée par l’ex-dirigeant pro-européen Kiril Petkov et le parti conservateur Gerb de l’ex-premier ministre Boïko Borissov sont crédités de 25 à 26 % des voix chacun, selon des sondages publiés à la fermeture des bureaux de vote.

L’abstention a encore une fois été très élevée, avec un taux de participation estimé à 40 %.

Dans la capitale Sofia, les électeurs interrogés par l’AFP au fil de la journée voulaient croire en une issue de crise.

« Je fais le vœu d’un gouvernement stable, vous comprenez ? », a confié Boyan Sapunov, un retraité de 79 ans excédé par la succession de gouvernements intérimaires.

« Voter, c’est faire un effort pour remettre en marche l’administration qui est bloquée actuellement par l’absence de gouvernement », a renchéri Krassimir Naydenov, un employé de 57 ans. « Mais je n’ai plus confiance en personne ».

Loin des espoirs nés de la vague de manifestations anti-corruption de l’été 2020, ce pays de 6,5 millions d’habitants miné par l’inflation, le plus pauvre de l’UE, s’enfonce dans une coûteuse crise politique.

Depuis la chute de Boïko Borissov après une décennie au pouvoir, les différentes formations n’arrivent pas à bâtir une coalition.

Un marasme accentué par le conflit en Ukraine dans une société historiquement et culturellement proche de Moscou, qui se déchire sur l’aide à apporter à Kyiv.

Le camp prorusse a d’ailleurs enregistré un score en hausse.

La jeune formation ultranationaliste Vazrajdane (Renaissance) a recueilli de 13 à 14 % des suffrages, contre 10 % au scrutin d’octobre.

Elle refuse toute livraison d’armes à Kyiv et défend ouvertement l’idéologie du Kremlin, tout comme les socialistes du PSB (autour de 10 %), héritier de l’ancien Parti communiste qui dirigeait autrefois le pays.

Avant le scrutin, Lukas Macek, chercheur associé de l’Institut Jacques Delors pour l’Europe Centrale et de l’Est, s’était dit « sceptique sur une possible issue à moins d’un retrait de Boïko Borissov ».

« On retrouve le même schéma que dans d’autres pays d’Europe centrale : un ancien dirigeant qui s’accroche, alors que les autres partis refusent de s’allier à lui, sans toutefois avoir grand-chose en commun par ailleurs ».

L’intéressé a mis en garde contre de nouvelles élections. « Ce serait suicidaire, la plupart des gens réclament la fin de l’instabilité, a averti M. Borissov, venu voter en jeans.

Celui dont l’image « d’homme du peuple » a été ternie par des soupçons de corruption avait échoué à former un gouvernement faute d’alliés, à l’issue des dernières élections où il était arrivé premier.

Tout sourire et accompagné de son épouse canadienne, son rival Kiril Petkov a souhaité que la Bulgarie accède enfin à « la vie d’un pays européen normal » et que ses citoyens arrêtent d’émigrer.

Si ce vote n’est pas concluant, les Bulgares devront composer avec un nouveau gouvernement intérimaire nommé par le président Roumen Radev, lui-même farouchement opposé à l’envoi d’armement à l’Ukraine.

Un scénario qui a les faveurs des russophiles comme Mariana Valkova, 62 ans. « Tant Petkov que Borissov sont vraiment trop remontés contre Moscou. Dans ces conditions, je préfère qu’un gouvernement ne soit pas formé et que Radev reste aux manettes », témoigne cette cheffe de PME, nostalgique de l’URSS où elle a travaillé.

La Bulgarie en bref

PHOTO VADIM GHIRDA, ASSOCIATED PRESS Un électeur quitte sa station de vote à Bankya, devant un mur peint aux couleurs du drapeau bulgare.

De l’exode à la corruption, du yogourt à la rose, voici cinq choses à savoir sur la Bulgarie.

Terre d’exil

Les Bulgares ont massivement émigré à la suite de la transition démocratique de 1989, un mouvement encore amplifié par l’adhésion à l’Union européenne en 2007.

Alors que le pays frôlait les 9 millions d’habitants à la sortie du communisme, il n’en comptait plus que 6,5 millions en 2021, ce qui le classe parmi les champions du dépeuplement dans le monde.

Pénalisée par la pénurie de main-d’œuvre et la fuite des cerveaux, la Bulgarie reste à ce jour le membre le plus pauvre et le plus inégalitaire de l’UE. Secouée par l’instabilité politique, elle a dû renoncer à rejoindre la zone euro en 2024.

Le salaire moyen s’élève à 995 euros par mois, soit moins de la moitié de la moyenne européenne.

Bakchich

La corruption endémique est l’autre mal qui ronge la Bulgarie, mauvais élève de l’UE dans ce domaine selon l’ONG Transparency International.

Médecine, éducation, justice, police : bakchich et argent sale empoisonnent la vie quotidienne des Bulgares, ulcérés par les privilèges d’une classe politique menant souvent grand train.

Appartements acquis à des prix dérisoires, villas construites sur fonds européens, passe-droits et pots-de-vin ont fait sortir dans la rue des milliers de protestataires pendant l’été 2020.

Cette vague de protestations a mis fin au règne de l’ancien premier ministre conservateur Boïko Borissov, tout en débouchant sur une instabilité politique sans précédent depuis 1989.

Pays russophile

Les Bulgares regardent souvent vers Moscou et l’offensive russe en Ukraine n’a pas ébranlé les convictions des nombreux russophiles : un pan important de la classe politique s’oppose à la livraison d’armes à l’Ukraine.

Les Bulgares sont slaves et chrétiens orthodoxes comme les Russes et les deux pays utilisent l’alphabet cyrillique. Cette proximité culturelle est renforcée par des liens historiques, la Russie ayant libéré la Bulgarie de cinq siècles de domination ottomane en 1878.

Une minorité musulmane (environ 13 % de la population) demeure de cette époque, malgré les tentatives d’assimilation forcée sous le communisme.

Représentés par le parti politique MDL, les musulmans bulgares rassemblent les Turcs, les Pomaks (descendants des Bulgares convertis durant la période ottomane) et une partie des Roms.

La proximité avec la Russie se traduit également par une dépendance énergétique héritée de l’Union soviétique, dont la Bulgarie fut un satellite. Malgré les objections américaines, Sofia a prolongé le gazoduc TurkStream transportant du gaz russe par son territoire.

Depuis avril, la Bulgarie ne reçoit toutefois plus de livraisons de Gazprom, que le gouvernement précédent a refusé de payer en roubles. Et le pays cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement.

Le yogourt et la rose

Ce pays largement montagneux se targue d’être la patrie du yogourt, dont la paternité est aussi revendiquée par la Turquie.

C’est un chercheur bulgare, Stamen Grigorov, qui découvrit en 1905 la bactérie Lactobacillus bulgaricus, incontournable dans la fermentation du lait.

Autre fierté : la Bulgarie est l’un des principaux producteurs de la variété de rose Rosa damascena, dont l’essence est irremplaçable pour les grands parfumeurs mondiaux. Les Bulgares en font de la confiture et même une eau-de-vie.

C’est aussi le berceau de la civilisation thrace (du 4e millénaire avant l’ère moderne au 3e siècle après l’ère moderne, qui s’est rendue célèbre pour la production d’objets exquis en or.

Rites païens

Le calendrier orthodoxe a conservé de nombreuses traditions d’origine païenne héritées de l’ère préchrétienne de la Bulgarie, dont le nom apparaît pour la première fois dès l’an 681.

En plein hiver, des habitants déguisés en monstres – koukeri – chassent les mauvais esprits.

Puis en juin, une danse purifiante – nestinarstvo – est effectuée pieds nus sur des braises ardentes à la fête des saints Constantin et Hélène.