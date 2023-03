(Boutcha) Le premier ministre japonais Fumio Kishida s’est rendu mardi à Boutcha, ville martyre près de Kyiv devenue symbole des atrocités de l’occupation russe, dans le cadre de sa première visite « historique » en Ukraine.

Agence France-Presse

M. Kishida s’est rendu à Boutcha par le train, en début d’après-midi, peu après son arrivée à Kyiv et avant sa rencontre avec le président Volodymyr Zelensky, ont constaté des journalistes de l’AFP sur place.

Son déplacement dans ce pays en guerre a été qualifié d’« historique » par Kyiv.

« Cette visite historique est un signe de solidarité et de coopération forte entre l’Ukraine et le Japon », a déclaré sur Facebook la vice-ministre ukrainienne des Affaires étrangères Eminé Djeppar en publiant des photos de M. Kishida sur le quai du train à Kyiv.

« Nous sommes reconnaissants envers le Japon pour son solide soutien et sa contribution à notre future victoire », a-t-elle ajouté.

M. Kishida est devenu le premier chef du gouvernement japonais à se rendre dans une zone de guerre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Sa visite intervient au moment où le président chinois Xi Jinping se trouve à Moscou pour une rencontre avec Vladimir Poutine avec, au centre des discussions, l’invasion russe de l’Ukraine.

M. Kishida doit, lui, rencontrer Volodymyr Zelensky pour lui transmettre « son respect pour le courage et la persévérance du peuple qui défend sa patrie sous son commandement, ainsi que la solidarité et le soutien infaillible à l’Ukraine du Japon et du G7 », dont le pays asiatique est l’hôte cette année, a déclaré la diplomatie nippone dans un communiqué.

Fumio Kishida était le seul dirigeant membre du G7 à ne pas encore être allé à Kyiv depuis l’invasion russe lancée en février 2022.

Il était régulièrement appelé à se rendre en Ukraine. Fin février 2023, le président américain Joe Biden avait lui aussi effectué une visite surprise et médiatique à Kyiv.

Tokyo s’est joint aux sanctions occidentales contre la Russie et a offert son aide à Kyiv.

En février, le Japon a annoncé une nouvelle aide de 5,5 milliards de dollars (5,1 milliards d’euros) à l’Ukraine.

Tokyo lui a aussi envoyé des équipements défensifs et proposé d’accueillir des réfugiés du conflit.

Le Japon n’a cependant pas fourni d’aide militaire, sa Constitution pacifiste l’obligeant à limiter ses capacités militaires aux mesures de défense.