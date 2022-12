PHOTO ANDREAS SCHAAD, ASSOCIATED PRESS

Brillant théologien et fervent gardien du dogme, le pape émérite Benoît XVI, dont la renonciation en 2013 avait pris le monde entier par surprise, s’est éteint samedi à 95 ans.

Agence France-Presse

« [Le pape émérite Benoît XVI] reconnaissait qu’il n’avait pas le charisme de son prédécesseur [le pape Jean-Paul II] ou de son successeur [le pape François], mais il était plus à l’aise dans la rencontre intime, raconte en entrevue Gilles Routhier, théologien à l’Université Laval. Il séduisait grâce à la finesse de son esprit et de sa puissance intellectuelle. C’était une intelligence rigoureuse. »

Benoît XVI, qui a été à la tête de l’Église catholique de 2005 à 2013, a été le premier pape allemand de l’Histoire moderne, et le premier à renoncer à son titre en six siècles, prenant le monde par surprise.

Sa santé était déclinante. Jeudi déjà, le pape François avait invité ses fidèles à prier pour le Benoît XVI qui était « gravement malade ». Il est mort samedi matin au monastère Mater Ecclesiae du Vatican, où il s’était retiré après sa renonciation.

PHOTO OSSERVATORE ROMANO, ARCHIVES REUTERS Le pape François (à gauche) salue le pape émérite Benoît XVI, en mars 2013.

Lors de Vêpres célébrées samedi soir à Saint-Pierre, le pape François a salué une « personne si noble, si gentille ». Le corps de Joseph Ratzinger – le nom de l’homme avant de devenir pape – sera exposé à partir de lundi matin sous les ors de la basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de lui rendre hommage.

La cérémonie des funérailles se tiendra jeudi matin place Saint-Pierre à Rome, sous la présidence du pape François, un évènement inédit dans l’histoire deux fois millénaire de l’Église catholique. Des dizaines de milliers de fidèles sont attendus pour l’occasion, en plus de chefs d’États et de membres du gouvernement.

Des réactions internationales

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a salué l’engagement de Benoît XVI « pour la non-violence et la paix ».

Pour le président américain Joe Biden, catholique pratiquant, « on se souviendra [de Benoît XVI] comme d’un théologien réputé, guidé par ses principes et sa foi, et dont la vie entière a été consacrée à sa dévotion envers l’Église ».

Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau a affirmé sur Twitter que « Sa Sainteté le pape émérite Benoît XVI a consacré sa vie au service de sa foi. Il était un théologien accompli et un érudit, et il a été une source d’inspiration pour des millions de personnes. Mes pensées accompagnent les catholiques et toutes les personnes en deuil. »

Un pape de transition

Selon M. Routhier, le pontificat de Benoît XVI, relativement bref (huit ans), « a permis une transition entre le long pontificat de Jean-Paul II et le pontificat de François. »

Le legs de l’homme d’Église est, cependant, à son sens beaucoup plus grand. « Benoît XVI a marqué l’Église, d’abord, comme théologien, jusque dans les années 1970, soutient M. Routhier. Par ses publications – une contribution importante – et aussi par son rayonnement, il a formé des générations. C’est une partie de sa vie qu’on connaît peu, parce que pour la plupart des gens, sa vie se résume à huit ans de pontificat. Mais ce ne serait pas rendre justice à l’homme. »

Né en 1927, Joseph Ratzinger a enseigné la théologie durant 25 ans en Allemagne avant d’être nommé archevêque de Munich. Cette période l’a d’ailleurs rattrapé en 2022 quand un rapport publié en Allemagne a mis en cause sa gestion des violences sexuelles à cette époque. Il est alors sorti de son silence pour demander « pardon », mais a assuré ne jamais avoir couvert de pédocriminel.

PHOTO OSSERVATORE ROMANO, ARCHIVES REUTERS Le pape Benoît XVI, le cardinal allemand Joseph Ratzinger, apparaît sur un balcon de la basilique Saint-Pierre au Vatican après avoir été élu par le conclave des cardinaux, le 19 avril 2005.

Il est par la suite devenu le strict gardien du dogme de l’Église durant un autre quart de siècle à Rome à la tête de la congrégation pour la doctrine de la foi, avant de succéder comme pape à Jean-Paul II.

« Il a avoué lui-même que ça a été un poids, une charge [d’être pape]. Qu’il ne se sentait pas forcément l’homme de la situation, explique M. Routhier. Il était conscient de ses limites, et il a exercé par devoir. »

Dernier pape à avoir participé au Concile Vatican II, il a toutefois défendu une ligne conservatrice à la tête de l’Église, notamment sur l’avortement, l’homosexualité ou l’euthanasie. Ses déclarations ont parfois choqué, entre autres sur l’islam ou l’utilisation du préservatif contre le VIH.

Son pontificat fut également marqué en 2012 par la fuite de documents confidentiels (« Vatileaks ») orchestrée par son majordome. Le scandale avait mis en évidence une Curie romaine (gouvernement du Vatican) minée par les intrigues et dénuée de rigueur financière. Il a toutefois toujours assuré que sa démission était liée à sa santé personnelle et pas aux affaires de l’Église.

Drapeaux en berne

Samedi, les fidèles présents sur la place Saint-Pierre ont fait part à l’Agence France-Presse de leur tristesse à l’annonce de la mort du pape émérite. « C’est une grande douleur. C’était une personne très réservée, mais on percevait sa profondeur et il a fait énormément pour l’Église », a témoigné Milo Cecchetto.

PHOTO ANDREW MEDICHINI, ASSOCIATED PRESS Le pape François s’arrête devant une scène de la nativité sur la place Saint-Pierre au Vatican, après avoir présidé les Vêpres, samedi.

Dans son village natal en Bavière, Marktl, le drapeau de la mairie a été mis en berne, comme sur tous les bâtiments publics en Bavière. Karl Michael Nuck, un résident de 55 ans, a estimé que sa mort a « sans doute été une délivrance pour lui », rappelant qu’il avait eu « le courage de démissionner ».

Son décès met fin à la cohabitation insolite de deux hommes en blanc. « Sa démission a pris tout le monde par surprise, rappelle M. Routhier. Certains ne l’ont jamais acceptée, disant que le pape François n’était pas [vraiment] le pape. » Pour eux, la mort de Benoît XVI va changer quelque chose. « Il n’y aura plus cette situation où il y a un pape émérite, analyse M. Routhier. Donc il n’y aura plus cette ambivalence sur l’orientation à suivre [au sein de l’Église catholique]. »