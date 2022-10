Au cours des huit premiers mois de l’année, 1500 personnes ont été sauvées par les garde-côtes grecs, soit environ 600 de plus que l’année dernière.

(Athènes) Quatre personnes ont été repêchées lundi par les autorités au large de l’île grecque de Samos en mer Égée, après le naufrage de leur bateau tentant de gagner la Grèce depuis la Turquie voisine, selon la police portuaire.

Selon les premières déclarations des rescapés, douze personnes se trouveraient à bord de l’embarcation qui avait fait naufrage.

Les garde-côtes grecs à l’aide de l’Agence de surveillance des frontières européennes (Frontex) a entamé une opération de sauvetage pour retrouver les huit naufragés présumés manquants.

Les deux premiers rescapés, deux hommes ressortissants de Bangladesh, ont été repérés et repêchés par un bateau de pêche grec à six mille marins au large des côtes sud de Samos.

Les garde-côtes grecs ont aussitôt été prévenus et ont transféré les deux rescapés souffrant d’hypothermie à l’hôpital de la ville de Vathy, chef-lieu de Samos.

Les deux autres rescapés, un homme et une femme dont la nationalité n’a pas été révélée, ont été repérés et repêchés par un bateau de Frontex, patrouillant dans la même zone.

Le passage entre les îles grecques en Égée et les côtes occidentales turques en Méditerranée orientale, est l’une de principales portes d’entrée en Europe des personnes fuyant guerres et pauvreté.

Les naufrages, souvent fatals, sont très fréquents dans cette zone.

Il y a vingt jours, trente personnes au total ont péri dans deux naufrages au large des îles de Lesbos et de Cythère en Égée.



Le nombre d’arrivées en Grèce de migrants et réfugiés par les frontières terrestres et maritimes avec la Turquie, a enregistré un bond de 80 % les neuf premiers mois de 2022 par rapport à la même période l’année dernière, selon des chiffres récents publiés par le ministère grec des Migrations et de l’Asile.